Zwei Spiele hat Weghorst für Burnley gemacht, zuletzt, beim Remis gegen Manchester United, wurde er zum Spieler des Spiels gewählt. Der nächste Gegner ist am Sonntag (13.02.2022) der FC Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp, eine Zusammenfassung des Spiels läuft auch in der Sportschau am Sonntag.

13.02. | die Sportschau am Sonntag, ab 19.15 Uhr. Sportschau. . 45:00 Min. . Verfügbar bis 13.02.2022. Das Erste.

Weghorst träumte von einem großen Klub - und ging nach Burnley

Abstiegskampf in England statt Abstiegskampf in der Bundesliga - man hatte eigentlich damit gerechnet, dass Weghorst zu einem Klub wechselt, der sich in anderen Sphären bewegt. Die Premier League sollte es sein, von ihr hatte Weghorst oft geschwärmt. Er wird dabei eher an Klubs gedacht haben, die um Titel spielen oder wenigstens international. Es wurde Burnley.

Die Geschichte dieses überraschenden Transfers ist eine, die von einem sehr ehrgeizigen Torjäger erzählt, der in den Niederlanden auch mal in der zehnten Liga spielte und sich trotzdem große Ziele setzte. Sie handelt von einem Fußballer, der sich im Strafraum auf seinen Instinkt verlassen kann, außerhalb des Platzes aber nicht immer.

Das Internet vergisst nicht

Der Transfer war noch nicht lange verkündet worden, als britische Medien schon ihre ganz eigene Deutung präsentierten. Auch deutsche Portale berichteten darüber, der Tenor war derselbe: Weghorst sei nicht gegen Covid 19 geimpft, las man. Und dass das viele Klubs abgeschreckt habe. Bestätigt ist das nicht, unwahrscheinlich aber auch nicht.