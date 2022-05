Insgesamt geht die Punkteteilung für beide Seiten völlig in Ordnung. Für Real Betis bedeutet das Unentschieden einen sicheren fünften Platz sowie die Teilnahme an der Europa League, was dem Verein einige Millionen in die Kassen spülen wird. Für Real Madrid geht es nach der gewonnenen Meisterschaft am Samstag in einer Woche (28.05.2022) gegen den FC Liverpool um den Henkelpott.

Quelle: red/sid/dpa