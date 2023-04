La Liga, 30. Spieltag Real Madrid im Sparmodus zum Sieg Stand: 22.04.2023 23:07 Uhr

Nach dem Einzug ins Halbfinale der Champions League hat Real Madrid auch in der heimischen Liga einen Erfolg gefeiert. Am 30. Spieltag schlugen die "Königlichen" Celta Vigo zu Hause mit 2:0 (1:0).

Damit verkürzte Real den Abstand auf Spitzenreiter FC Barcelona vorübergehend auf acht Punkte, hat aber ein Spiel mehr als der ewige Rivale auf dem Konto. Barca empfängt am Sonntag (22.04.2023, 16.15 Uhr) den Tabellendritten Atletico Madrid.

Real kontrollierte gegen Celta das Spiel von Beginn an. Marco Asensio brachte die "Königlichen" in der 42. Minute folgerichtig in Führung. Kurz nach der Pause erhöhte Eder Militao nach einer Ecke zum 2:0-Endstand. Nationalverteidiger Antonio Rüdiger spielte durch, Toni Kroos kam nicht zum Einsatz.