La Liga, 26. Spieltag Souveräner Heimsieg für Atletico Madrid 18.03.2023

Platz drei wird diese Saison voraussichtlich das Maximum sein für Atletico Madrid in der spanischen La Liga. Aber den halten die Madrilenen konsequent: Mit einem 3:0 (1:0) am 26. Spieltag gegen den FC Varlencia baute das Team von Trainer Diego Simeone den Vorsprung auf Platz fünf vorerst auf neun Punkte aus.

Antoine Griezmann brachte die Gastgeber am Samstagabend (18.03.2023) mit einer Direktabnahme aus dem Strafraum in Führung (23.). Valencia traf kurz darauf zwar auch, doch der VAR nahm den Treffer von Hugo Duro (29.) zurück, weil es in der Entstehung ein Foul gegeben hatte.

Kurz nach Wiederanpfiff erhöhte Yannick Carrasco für Atletico (49.). Der kurz zuvor eingewechselte Thomas Lemar machte mit einem Kopfball aus fünf Metern zum 3:0 endgültig alles klar (67.). Gaya landete für die Gäste zwar noch einen Pfostentreffer (78.). Die 14. Niederlage konnte Valencia nicht mehr abwenden. Damit bleibt der Traditionsklub mit 26 Punkten als 17. akut abstiegsgefährdet.

Am Sonntag steht in Spanien unter anderem das absolute Topspiel auf dem Programm, wenn Spitzenreiter FC Barcelona Verfolger und Erzrivale Real Madrid zum "El Clasico" empfängt (21 Uhr).