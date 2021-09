Kampf ums Financial Fairplay - Europas Fußball am Scheideweg

Wo der deutsche Fußball steht

Im deutschen Fußball wird der aktuelle Vorschlag nach Informationen der Sportschau sehr kritisch gesehen. Die DFL hat in einem Positionspapier zu ihrer "Taskforce Zukunft Profifußball" am 19. August ihre beiden wesentlichen Forderungen dargelegt:

"Die DFL unterstützt Maßnahmen zur Stärkung der finanziellen Stabilität plus Kostenrationalität sowie deren strikte Implementierung/Sanktionierung". "Die DFL lehnt Vorschläge zur Deregulierung/Liberalisierung von Investoren-Geldern ab."

Die DFL spricht dort öffentlich von "schwierigen Verhandlungen" . Das sind ungewöhnlich deutliche Worte in der Sportpolitik, die aus deutscher Sicht den Ernst der Lage belegen. Das Problem: Die Coronakrise und auch die eigene Misswirtschaft in der Zeit vor der Pandemie haben viele Klubs in Europa in finanzielle Bedrängnis gebracht. Finanzielle Einschränkungen sind dort derzeit eher nicht gefragt. Hinzu kommt, dass im Ausland viele Klubs auf Investoren setzen.

Das wiederum ist auch ein Grund für die deutsche Position: In Deutschland sind die meisten Klubs durch die 50+1-Regel mitgliederbestimmt und damit unabhängig von Investoren. Sollten aber von Investoren geführte Klubs nicht mehr eingeschränkt werden, wäre das ein großer Nachteil für die Bundesliga.

Welche Position die UEFA vertritt

Der Begriff des Financial Fairplay gilt seit jeher als irreführend. Bei der Einführung ging es nur darum, den finanziellen Kollaps vieler Klubs zu verhindern - nicht um Chancengleichheit. Die wäre wohl nur durch eine gleichmäßigere Geldverteilung im Europapokal zu erreichen, aber eine solche Maßnahme ist nicht in Sicht.

Mit Blick auf die neuen finanziellen Regularien äußerte sich UEFA -Präsident Aleksander Ceferin wenig hoffnungsvoll, dass diese zu einem spannenderen Wettbewerb führen könnten. "Ich glaube nicht, dass wir die Lücke zwischen großen und kleinen Klubs vollständig schließen oder auch nur verkleinern können. Aber wir können sie zumindest etwas langsamer wachsen lassen" , sagte Ceferin der französischen Nachrichtenagentur AFP .

Wer die Verhandlungen prägt

Eine entscheidende Person dürfte Nasser Al-Khelaifi werden, der Präsident von Paris Saint-Germain. Seit dem Debakel von zwölf anderen Klubs um die Super League ist er Vorsitzender der Europäischen Klubvereinigung ECA . Er sitzt im mächtigsten Gremium der UEFA , dem Exekutivkomitee. Al-Khelaifi ist Chef des Sportsenders BeIN Sports, der regelmäßig TV -Rechte bei der UEFA erwirbt und er stand treu an der Seite der UEFA und deren Präsident Aleksander Ceferin, als es den Angriff der Super League abzuwehren galt. Al-Khelaifis Einfluss in der UEFA ist also groß.

Klubs wie Paris, aber auch Manchester City und Chelsea sind von Investoren geführt, die keinen Gewinn erzielen wollen. Ihr einziges Ziel ist Prestige und dabei helfen spektakuläre Transfers wie der von Lionel Messi. Einschränkungen bei den Finanzen sind eher hinderlich und damit unerwünscht. Für sie ist der aktuell diskutierte Vorschlag ein Vorteil.