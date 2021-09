Der Kalender wird ab 2024 neu erstellt

Der "International Match Calendar", praktisch der Länderspielkalender, wird von der FIFA zusammengestellt. Darin sind ausschließlich Länderspielfenster festgelegt. Alle anderen Wettbewerbe, ob Champions League oder Bundesliga, richten sich danach aus. Eine Weltmeisterschaft ist ein solches Länderspielfenster.

Die aktuelle Version des Kalenders reicht bis Ende 2024 inklusive der EM in Deutschland, danach sind die Kalenderfragen im internationalen Fußball noch offen.

Jedes Jahr ein Großturnier

Der Studenleiter: Arsene Wenger, FIFA-Direktor für globale Fußballförderung

Dass sich die Studie gegen einen Zwei-Jahres-Rhythmus ausspricht, ist eher unwahrscheinlich. FIFA-Präsident Gianni Infantino sprach davon, "offen" an das Thema heranzugehen. Arséne Wenger, der seit 2019 bei der FIFA als "Direktor für globale Fußballförderung" arbeitet, leitet die Studie. Im "Kicker" erklärte er im Juli seine Ideen für die Zeit nach 2024 bereits.

"Stellen Sie sich das so vor" , sagte Wenger. "2026 die Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada; 2027 eine Europameisterschaft und die anderen Kontinental-Turniere; 2028 wieder eine Weltmeisterschaft; und so weiter." Der Wunsch wirkt längst sehr konkret. Als Kompromiss schlug Wenger vor, neben den Turnieren pro Jahr nur ein weiteres Länderspielfenster auszutragen, das dann länger dauern und Termine sparen soll. Auch die Qualifikation könnte dann komplett anders und schlanker aussehen.

Was mit der Klub-WM passieren könnte, die Infantino ursprünglich vor der Coronakrise mit 32 Teams für das Jahr 2021 in China geplant hatte, sagte Wenger allerdings nicht.