EM 2022 der Frauen mit oder ohne Russland? UEFA lässt die Entscheidung noch offen

Das Turnier in England, das wegen der Pandemie aus dem Jahr 2021 in das Jahr 2022 verlegt worden war, soll am 6. Juli beginnen. Qualifiziert ist auch das Team aus Russland, das der Auslosung im Oktober 2021 zufolge eigentlich in Gruppe C gegen die Schweiz, die Niederlande und Schweden spielen sollte.

Nach dem Beginn des Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine ist das russische Team wie alle anderen des Landes zwar suspendiert worden, formal wurde es aber bei der Sitzung des UEFA-Exekutivkomitees noch nicht für das in drei Monaten beginnende Turnier ausgeschlossen und auch noch nicht durch ein anderes Team ersetzt.

UEFA-Präsident Ceferin: "Wir werden die Entscheidung bald treffen müssen"

"C3" statt Russland - so steht es an einigen Stellen der Website des Turniers.

Auf der Website des Turniers wird Russland auf einigen Seiten noch als teilnehmende Nation geführt, an anderer Stelle ist das Team bereits mit dem Platzhalter "C3" ersetzt worden. Eine Entscheidung bedeutet das aber noch nicht.

UEFA -Präsident Aleksander Ceferin verwies auf den Prozess beim Internationalen Sportgerichtshof CAS, in dem Russlands Verband die Aufhebung der Suspendierung erreichen will. "Wir wissen, dass es eilig ist. Wir wissen, dass die EM bald ansteht. Wir werden die Entscheidung bald treffen müssen. Aber wir brauchen mehr Informationen" , sagte Ceferin. Die nächste Sitzung des Exekutivkomitees ist am 10. Mai geplant, kurzfristig könnten weitere Treffen anberaumt werden. Am 11. Mai ist der UEFA-Kongress in Wien geplant.

Wichtige Frage: Wer würde nachrücken?

Spielszene aus dem Playoff-Spiel in der EM-Qualifikation zwischen Russland gegen Portugal

Neben der drängenden Zeit für die Vorbereitung des Turniers bleiben viele strukturelle Fragen. Großbritannien hat zahlreiche Sanktionen gegen Russland ausgesprochen, Gastgeber des Turniers ist England. Die drei anderen Verbände in der Gruppe C hatten bei der Diskussion um die WM-Qualifikation der Männer allesamt angekündigt, nicht gegen russische Teams anzutreten.