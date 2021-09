Nach knapp einer Stunde war der Widerstand von Celtic dann gebrochen, und auch auf den Rängen wurde es zunehmend still.

Carter-Vickers verursacht Handelfmeter

Celtics Abwehrspieler Cameron Carter-Vickers warf sich in Torwartmanier in einen Schuss von Paulinho, drehte sich dabei zwar weg, bekam den Ball aber dennoch an den Oberarm - der Elfmeter war eine vollkommen korrekte Entscheidung.

Lucas Alario schnappte sich die Kugel und vollstreckte eiskalt zum 3:0. Danach hörte man im Celtic Park beinahe nur noch die 166 mitgereisten Leverkusen-Fans - erst recht, als Amine Adli in der Nachspielzeit auch noch einen Konter zum 4:0-Endstand abschloss.

ch | Stand: 30.09.2021, 22:51