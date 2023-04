Viertelfinale in der Europa League Schockt Union Saint-Gilloise das nächste deutsche Team? Stand: 12.04.2023 19:27 Uhr

Im Achtelfinale war Union Berlin chancenlos gegen den kleinen Klub Union Saint-Gilloise. Jetzt im Viertelfinale muss sich Bayer Leverkusen gegen die Belgier beweisen. Spiel eins wird am Donnerstag (21.00 Uhr, Liveticker bei sportschau.de) angepfiffen - und Bayer ist gewarnt.

Belgiens Nationaltrainer Domenico Tedesco sieht für Bayer Leverkusen im Europa-League-Viertelfinale gegen Union Saint-Gilloise eine schwere Aufgabe. "Großes Kompliment an Saint-Gilloise für die bisherige Europacup-Saison" , sagte der Deutsch-Italiener: "Sie haben in der Europa League bisher nur ein Spiel verloren und Union Berlin ausgeschaltet. Ich denke, das sagt schon eine ganze Menge. Ich freue mich sehr auf die beiden Spiele."

Der frühere Schalker und Leipziger Bundesliga-Trainer Tedesco (37) hat seit seinem Amtsantritt Anfang Februar jeden belgischen Klub mehrmals gesehen und ist von dem Verein aus der Nähe von Brüssel vor allem wegen des Kollektivs beeindruckt. Im Achtelfinale hatte Saint-Gilloise den Bundesliga-Dritten Union Berlin mit 3:3 und 3:0 ausgeschaltet.

Bayer Leverkusens Coach Xavi Alonso hat Respekt vor den Belgiern: "Sie haben eine Top-Mannschaft. Wir erwarten zwei intensive Spiele."

Die großen Erfolge liegen lange zurück

Das erst 2021 in die belgische Pro League aufgestiegene Team schnupperte in der vergangenen Saison lange Zeit am Meistertitel, musste sich aber mit dem zweiten Rang hinter dem Club Brügge begnügen. Als Trost folgte der Einzug in die Europa League, der zweiten internationalen Teilnahme im internationalen Geschäft nach dem Messepokal in den späten 50er Jahren, an dem Saint-Gilloise aber nur wegen seiner Lage als Messestandort teilnahm.

So liegen die Erfolge des Klubs lange zurück. Elfmal wurde Union belgischer Meister, den bisher letzten Titel gab es aber 1935 zu bejubeln. Zudem wurde der Verein zweimal belgischer Pokalsieger, doch auch dort liegt der bisher letzte Triumph lange zurück - sogar mehr als 100 Jahre (1914).

Stadion: Charme vergangener Tage

Seit 1919, also ein Jahr länger als Union an der Alten Försterei, spielen die Belgier im Stade Joseph Marien. Bekannt ist das Stadion für eine gute Stimmung und viele Stehplätze. Es liegt zwischen einem Arbeiterwohngebiet und einem Wäldchen am Brüsseler Stadtrand in einem Viertel, das auf französisch "Forest" und auf niederländisch "Vorst" heißt.

Allerdings befindet es sich in einem derart baufälligen Zustand, dass RUSG, die Heimspiele im Europacup auswärts austragen muss. Während die Gruppenspiele im 32 Kilometer entfernten Leuven stattfanden, weicht RUSG für die K.o.-Runde ins größere Stadion des Lokalrivalen RSC Anderlecht aus. So auch beim Rückspiel gegen Bayer am 20. April.

Karel Geraerts zum Trainer befördert

Der aktuelle Trainer Karel Geraerts war unter Felice Mazzu Assistent und erlebte mit, wie der Verein als Aufsteiger auf den zweiten Rang geführt wurde. Im Sommer 2022 heuerte Erfolgstrainer Mazzu beim RSC Anderlecht an, und Geraerts wurde zum Chef in Saint Gilles befördert - um die Erfolgsgeschichte weiterzuschreiben.

In der Liga auf Platz zwei

In der belgischen Liga liegt Union zwei Spieltage vor Schluss hinter dem KRC Genk auf Platz zwei. Zwei Zähler fehlen auf den Tabellenführer. In Belgien gibt es aber noch eine Playoff-Runde. Bei der Generalprobe für das Leverkusen-Spiel reichte es zuletzt nur zu einem 1:1 in Gent. Dann sind es noch zwei Spieltage, bei denen Saint-Gilloise das auf dem Papier deutlich leichtere Programm zu absolvieren hat als der derzeitige Tabellenführer.

Nach der Partie in Leverkusen empfängt RUSG den Tabellenletzten RFC Seraing, während Genk Anderlecht zu Gast hat. Und nach dem schweren Rückspiel gegen Bayer muss Saint Gilles nach Kortrijk aus der unteren Tabellenhälfte, während Genk beim Achtplatzierten, Sporting Charleroi, antritt. Gut möglich also, dass Union Saint-Gilloise als Europa-League-Halbfinalist auch noch Meister wird.