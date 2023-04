Viertelfinale in der Europa League Sevilla macht Manchester United den Garaus Stand: 20.04.2023 23:42 Uhr

Rekordsieger FC Sevilla hat Manchester United bezwungen und kann vom nächsten Titel in der Europa League träumen. Die Spanier nutzten erneut die Patzer der Engländer aus und setzten sich im Viertelfinal-Rückspiel am Donnerstag (20.04.23) mit 3:0 (1:0) durch. Im Halbfinale trifft Sevilla nun auf den italienischen Rekordmeister Juventus Turin, dem parallel ein 1:1 (1:1) bei Sporting Lissabon dank des Hinspiel-Erfolgs reichte. Auch die AS Rom schaffte den Halbfinaleinzug.

In Sevilla profitierte der sechsmalige Europapokalsieger dabei erst von einem Fehlpass von United-Kapitän Harry Maguire, den Youssef En-Nesyri (8.) zur Führung für Sevilla nutzte. Der Stürmer war erneut nach einem Patzer von Manchesters Keeper David de Gea (81.) erfolgreich, dem der Ball bei der Annahme vom Fuß sprang. Loic Bade hatte zuvor zum 2:0 getroffen (47.). Maguire hatte im Hinspiel (2:2) bereits eines von zwei späten Eigentoren verschuldet, wodurch Manchester eine 2:0-Führung verspielte.

Rabiot schießt Juve eine Runde weiter, Dybala mit wichtigem Treffer für die Roma

Im Parallelspiel erzielte Juves Adrien Rabiot (9.) das entscheidende Tor für die Italiener, für die es wenige Stunden vor Anpfiff der Partie positive Nachrichten aus der Heimat gegeben hatte. Das oberste nationale Sportgericht hatte den Abzug von 15 Punkten wegen Bilanzfälschung in der Liga vorerst ausgesetzt, wodurch Juve vorübergehend auf den dritten Platz in der Serie A klettert. Der Treffer von Marcus Edwards (20., Foulelfmeter) reichte Lissabon nach der 0:1-Niederlage im Hinspiel nicht fürs Weiterkommen.

Die AS Rom muss gegen Feyernoord Rotterdam in die Verlängerung, Paulo Dybala rettete die Italiener kurz vor Ende der regulären Spielzeit in die Verlängerung (89.). Leonardo Spinazzola hatte die Gastgeber spät in Führung gebracht (60.), Igor Paixão hatte Rotterdam schon vom Halbfinale träumen lassen. In der Verlängerung machten Stephan El Shaarawy (101.) und Lorenzo Pellegrini (109.) alles klar für die Italiener. Rotterdams Santiago Giménez sah kurz vor Ende der Partie wegen grobem Foulspiels glatt Rot (120.).

Rom ist nun Gegner von Bayer Leverkusen, das Hinspiel findet am 11. Mai in Rom statt, das Rückspiel am 18. Mai.