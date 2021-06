Neymar mit einem Treffer und zwei Assists

Beim sportlichen Copa-Auftakt in Brasilia, wie für das Turnier vorgeschrieben ohne Zuschauer im Stadion, jagte Neymar Rekorde. Nach seiner Ecke und Verwirrung in Venezuelas Strafraum markierte PSG-Kollege Marquinhos (24. Minute) die Führung, ehe Neymar in der 64. Minute einen Foulelfmeter sicher verwandelte und dann noch zum 3:0 durch Gabriel Barbosa (89.) direkt auflegte. Mit nun 46 Vorlagen in 106 Länderspielen war er an 113 "Selecao"-Toren beteiligt.

In Cuiaba erzielte Edwin Cardona (42.) für Kolumbien gegen Ecuador das goldene Tor, das auch nach VAR-Entscheidung Bestand hatte. Vor gut sieben Monaten hatten die Kolumbianer in den Eliminatorias in Ecuador beim 1:6 noch deutlich verloren.