Comeback am Wochende Bommes moderiert wieder die Sportschau im Ersten Stand: 17.03.2023 15:37 Uhr

Am Wochenende moderiert Alexander Bommes zum ersten Mal nach längerer Auszeit wieder die Sportschau-Sendungen im Ersten.

Der 47-Jährige stand zuletzt am 13. November 2022 vor der Kamera. Bei der Fußball-WM in Katar im November und Dezember vergangenen Jahres und der Handball-WM in Polen und Schweden im Januar diesen Jahres war er krankheitsbedingt ausgefallen.