Jetzt live - die Auslosung der Champions-League-Gruppen

18.37 Uhr: Es geht los, zunächst wird Topf 1 gelost.

18.30 Uhr: Giorgio Marchetti, der stellvertretende Generalsekretär der UEFA betritt die Bühne. Ein untrügliches Zeichen: Es wird ernst. Marchetti erklärt nun wie gewohnt den Ablauf.

Folgende Regeln gelten bei der Auslosung:

32 Teams sind dabei. 26 waren direkt qualifiziert, acht kamen über die Qualifikation.

Die 32 Teams sind in vier Lostöpfe aufgeteilt (s. unten).

In Lostopf 1 liegen die sechs Meister aus den besten Ländern der sogenannten Fünf-Jahres-Wertung sowie die Gewinner der Champions League und der Europa League.

In jede Gruppe wird je ein Klub aus jedem Lostopf gezogen.

Teams aus denselben Ländern dürfen nicht in dieselbe Gruppe gelost werden.

Es gibt "TV-Paare", um sicherzustellen, dass Klubs aus demselben Land an möglichst an verschiedenen Tagen spielen. Bedeutet: Wird Bayern München in die Gruppen A bis D gelost, bekommt für Borussia Dortmund einen Platz in den Gruppen E bis H und umgekehrt. Dasselbe gilt für das zweite deutsche TV-Paar, dass Wolfsburg und Leipzig bilden.

Teams aus Russland und der Ukraine dürfen wegen des Kriegs in der Osturkaine nicht gegeneinander gelost werden.

Der Europapokal 2021/22

18.28 Uhr: Als Erinnerung: Zur Saison 2021/22 traten einige Reformen in Kraft. Mit der Einführung der Europa Conference League gibt es nun drei Wettbewerbe. Alle drei sind nun miteinander verbunden. Die Gruppendritten aus der Champions League und der Europa League steigen in den jeweils nächsten Wettbewerb ab und spielen gegen die Gruppenzweiten eine K.o.Runde um die Teilnahme am Achtelfinale.

18.26 Uhr: Ehrungen. Die Torhüterin der Saison in der Champions League der Frauen ist Sandra Panos vom FC Barcelona. Bei den Männern ist Edouard Mendy vom FC Chelsea der Titelträger. Beide bedanken sich in Videobotschaften.

18.22 Uhr: Branislav Ivanovic und Michael Essien sind nun auf der Bühne. Sie gewannen mit dem aktuellen Titelträger FC Chelsea 2012 die Champions League - beim denkwürdigen Finale in München. Ivanovic und Essien werden die Lose ziehen.

18.14 Uhr: Nun werden die Mitglieder des medizinischen Teams Dänemarks auf der Bühne geehrt.

18.12 Uhr: Kjaer bedankt sich im Namen des Teams in einer Videobotschaft für den Preis - während des Turniers hatte es noch große Kritik an der UEFA für den Umgang mit der Situation gegeben. Dänemark kritisierte damals, unter der Androhung einer Spielwertung zum Weiterspiele gegdrängt worden zu sein. Die UEFA widersprach dieser Darstellung.

18.08 Uhr: Heute werden einige Preise vergeben, darunter eine Ehrung des UEFA-Präsidenten Aleksander Ceferin. Das medizinische Team und Dänemarks Kapitän Simon Kjaer erhalten den Preis für ihren Einsatz bei der Rettung von Christian Eriksen. Der Spieler war bei der EURO 2020 zusammengebrochen und musste wiederbelebt werden.

18.05 Uhr: Kurzer Blick auf die wichtigsten Termine: Die Gruppenspiele der Königsklasse beginnen am 14. und 15. September, am 7. und 8. Dezember wird die Gruppenphase abgeschlossen. Das Finale steigt am 28. Mai 2022 in St. Petersburg.

18.02 Uhr: Die Begrüßung der Moderation ist gesprochen, nun gibt es zunächst einen Rückblick auf die vergangene Saison - eine Video-Reise durch ein Jahr der Geisterspiele.

18.00 Uhr: Unter den aktuellen Beiträgen sind die Lostöpfe zu sehen.

18.00 Uhr: Hallo zusammen, hier berichten wir nun live von der Auslosung der Gruppenphase in der Champions League.

Die Lostöpfe

Das ist die Zusammenstellung der vier Lostöpfe: