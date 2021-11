RB eiskalt vor dem gegnerischen Tor

Nahezu im Gegenzug lag der Ball schon wieder im Brügger Tor. Angelino schlug eine Flanke aus dem Halbfeld und Silva köpfte den Ball in herausragender Manier ins lange Eck zum 3:0 (27.). Diesen großen Vorsprung nutzte Leipzig dann, um nicht mehr tief in der gegnerischen Hälfte zu pressen und auch den Gegner häufiger den Ball zu überlassen. Einmal ging es aber noch zielstrebig nach vorn - und das wieder mit Erfolg. Per Fernschuss erzielte Forsberg in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit seinen zweiten Treffer und den vierten der Leipziger.

Nach der Pause hatte sich RB offenbar vorgenommen, den Sieg schadlos und kraftsparend über die Zeit zu bringen. Zwar hatte Nkunku zunächst die Chance auf das 5:0 (53.), im Anschluss ließ es das Team jedoch deutlich ruhiger angehen. So kam Brügge zwar zu einigen Gelegenheiten, große Gefahr kam aber nicht auf. Stattdessen hätte Leipzig in einigen Situationen sogar noch erhöhen können, in der Nachspielzeit erzielte Nkunku dann noch den 5:0-Endstand.

Dank des gewonnenen direkten Vergleichs mit den Belgiern (das Hinspiel gewann Brügge mit 2:1) hat Leipzig das Erreichen von Platz drei und den Playoffs zur Europa League in der eigenen Hand. Mit einem Sieg im abschließenden Spiel gegen Manchester City überwintert RB in Europa, bei einer Niederlage von Brügge bei Paris St. Germain ist Leipzig ohne eigenes Dazutun Dritter.

Wegweisende Partie in der Liga

Auch in der Bundesliga steht für RB Leipzig am Sonntag (28.11.2021) ein enorm wichtiges Spiel an. Um 17.30 Uhr startet das Spiel gegen Bayer Leverkusen, einem Kontrahenten im Kampf um die Champions-League-Plätze.

Stand: 24.11.2021, 22:50