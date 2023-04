Sechs Teams noch vertreten Serie A im Erfolgsrausch: Trend oder Zufall? Stand: 11.04.2023 12:52 Uhr

Keine Liga ist in den Viertelfinal-Partien der drei internatioalen Wettbewerbe häufiger vertreten als die Serie A. Der italienische Fußball entwickelt sich zurück zu einer der Größen im internationalen Geschäft. Ein Aufwärtstrend, der sich halten wird?

Von Tim Rausch

Im Rückspiel des Achtelfinales der Champions League zog SSC Neapeal nochmal das Tempo an - und Eintracht Frankfurt ratlos die Schultern hoch. Ein überlegter Seitenwechsel vor dem Strafraum, ein Pass in den Lauf und eine scharfe Hereingabe. Victor Osimhen - der Frankfurter Verteidigung zwei Schritte voraus - drückt den Ball über die Linie. Zu schnell, zu effizient, zu gut.

"Neapel überwältigt Frankfurt", titelte die italienische "Tuttosport". Mit einem 5:0 nach Hin- und Rückspiel spielte sich die Mannschaft von Trainer Luciano Spalletti souverän in das Viertelfinale der Königsklasse. Und steht mit dem Erfolg sinnbildlich für den (Wieder-)Aufstieg des italienischen Fußballs.

Denn Neapel ist eines von insgesamt sechs Teams aus der Serie A, das im internationalen Geschäft noch nach einen Titel greift. Und jetzt schon steht fest, dass es in der Champions League auch eine Mannschaft aus Italien ins Halbfinale schaffen wird, denn Neapel trifft in der Runde der letzten Acht auf die AC Mailand.

Auch Inter Mailand, das gegen Benfica Lissabon antreten muss, rechnet sich noch Chancen aus. In der Europa League zählen AS Rom und Juventus Turin zum Favoritenkreis, und in der Conference League mischt die AC Florenz mit. Keine Liga stellt wettbewerbsübergreifend so viele Teams in den drei Viertelfinals wie die Serie A.

Teams in den Viertelfinals der internationalen Wettbewerbe Herkunftsländer Anzahl Teams Italien 6 England 4 Belgien 3 Deutschland 2 Spanien 2 Portugal 2 Niederlande 2 Frankreich 1 Schweiz 1 Polen 1

Serie A: Zurück in der Erfolgsspur

Eine rasante sportliche Entwicklung, wurde die Serie A doch über die vergangenen Jahre gerne als Standstreifen für altgediene Profis belächelt, die sportlich und finanziell schon lange nicht mehr die internationale Spitze ärgern konnte. Einzig AS Rom feierte als italienisches Team mit dem Gewinn der Conference League in der Saison 2021/22 in den vergangenen zehn Jahren einen internationalen Titel.

"In den vergangenen 20 Jahren hat uns fast jeder überholt, die Serie A ist zur Serie B von Europa geworden" , beklagte Paolo Scaroni, Präsident des AC Mailand, noch im vergangenen Sommer laut "Goal". Doch die italienischen Top-Teams sind zurück auf der Überholspur, zumindest vorübergehend.

Die bisher letzten drei internationalen Titel italienischer Teams Team Saison Wettbewerb AS Rom 2021/22 Conference League Inter Mailand 2009/10 Champions League AC Mailand 2006/07 Champions League

Zum Beispiel mit Neapel, das durch hervorragende läuferische Leistungen und mit defensiver Abgeklärtheit nur wenige Torchancen zulässt (erst sechs Gegentreffer in der Champions League) und Gegner mit einem schwer zu bändigenden Umschalt-Spiel um Neuentdeckung Khvicha Kvaratskhelia und Stürmer-Star Victor Osimhen regelmäßig bestraft (25 Tore in der Champions League - Höchstwert).

In allen drei Wettbewerben vertreten

Oder mit den beiden Mailand-Teams, die jeweils nur sieben Gegentreffer in der Champions League hinnehmen mussten und deren Kader mit Top-Talenten und gestandenen Stars gespickt sind.

In der Europa League zählen AS Rom (gegen Feyenoord Rotterdam) und die "alte Dame" Juventus Turin (gegen Sporting Lissabon) mit der individuellen Qualität zum engeren Favoritenkreis, beide Teams setzten sich ohne große Probleme im Achtelfinale durch und schielen auf den ersten Titel in der Europa League eines italienischen Teams seit dem Gewinn des AC Parma in der Saison 1998/99.

Für die AC Florenz kann die Conference League als Sprungbrett in die Europa League dienen. Eine Qualifikation für den Wettbewerb über den Ligabetrieb dürfte für den Tabellenneunten eine hohe Hürde werden. In der Conference League konnte das Team mit dem Ex-Frankfurter Luka Jovic die jüngsten beiden K.o.-Runden mit insgesamt 7:2 und 5:1 für sich entscheiden. Im Viertelfinale geht es gegen Lech Posen.

Anzahl italienischer Teams in Viertelfinals der internationalen Wettbewerbe in den vergangenen vier Jahren Saison Anzahl italienischer Teams 2022/23 6 2021/22 2 2020/21 1 2019/20 2

Zufall oder Trend?

Natürlich spielen Glück und Zufall besonders in K.o.-Wettbewerben immer mit. Wenige Aktionen, Fehler oder brilliante Momente entscheiden im Normalfall über das Weiterkommen.

Doch im italienischen Fußball zeichnet sich ein Trend ab. Die Top-Teams setzen vermehrt auf junge Spieler aus dem In- und Ausland, gehen - wohl auch durch die Folgen der Corona-Pandemie - sorgsamer mit den Finanzen um (erstmals in den vergangenen zehn Jahren verbuchten die Mannschaften der Serie A zusammengerechnet ein Transferplus) und haben mit für die Serie A untypischen fußballerischen Ideen (siehe Neapel) Erfolg.

Oder, wie es die italienische "Gazzetta dello Sport" nach den Achtelfinal-Ergebnissen vor gut zwei Wochen schrieb: "Ziel ist es, nicht mehr ausgelacht, sondern gefürchtet zu werden."