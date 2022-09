Niederlage in Zagreb Chelsea patzt zum Start der Champions League Stand: 06.09.2022 20:48 Uhr

Nächster Dämpfer für den FC Chelsea und seinen deutschen Trainer: Die Mannschaft von Thomas Tuchel ist mit einer Niederlage gegen Dinamo Zagreb in die neue Champions-League-Saison gestartet.

Trainer Thomas Tuchel hat mit dem FC Chelsea einen Fehlstart in die Champions League hingelegt. Der vom deutschen Fußball-Lehrer trainierte Klub der englischen Premier League unterlag am Dienstag bei Dinamo Zagreb überraschend 0:1 (0:1). Das Tor für Zagreb erzielte Mislav Orsic, der gleich die erste Chance von Dinamo in der 13. Minute nutzte.

"Es gibt viel zu analysieren" , sagte Blues-Coach Tuchel nach dem Spiel: "Wir sind eindeutig nicht da, wo wir sein müssen und wo wir sein können. Es liegt also an mir, es liegt an uns, wir müssen Lösungen finden. Im Moment fehlt es an allem."

Chelsea spielte mit dem gerade verpflichteten Ex-Bundesligaprofi Pierre-Emerick Aubameyang und dem deutschen Nationalspieler Kai Havertz, nutzte seine Chancen aber nicht. Der Außenseiter überzeugte gegen den englischen Spitzenklub durch seine leidenschaftliche Defensivarbeit. In der Gruppe E spielen außerdem RB Salzburg und AC Mailand.