Das Problem: Kommuniziert wurde das nie. Zwayer habe sich als Assistent " sportrechtlicher Verfehlungen schuldig gemacht ", teilte der DFB im November 2005 mit, ohne jedoch die Sperre zu erwähnen. "Die Zeit" deckte diese erst 2014, neun Jahre später, auf.

Wie das Ganze so lange unter dem Deckmantel des Schweigens bleiben konnte? Zwayer hatte das Urteil sofort angenommen, deswegen kam es nie zu einer öffentlichen Verhandlung. Laut DFB habe der damals 23-Jährige zwar " grob sportwidrig " gehandelt, das Hoyzer-Angebot nicht abgelehnt und dem Verband die Manipulationen nicht sofort mitgeteilt - doch der Öffentlichkeit wollte der Verband diese Erkenntnisse offenbar nicht mitteilen.

Zwayer gibt nur das zu lange Schweigen zu

Dem DFB spielte dabei in die Karten, dass die Sechs-Monats-Sperre verrechnet wurde mit der Schutzsperre, die Zwayer auferlegt wurde, solange er als Kronzeuge im Hoyzer-Prozess beteiligt war. In dieser Zeit durfte der Schiedsrichter des Jahres 2014 also aus zwei Gründen keine Spiele leiten - bekannt war jedoch zu dieser Zeit nur einer.

Robert Hoyzer manipulierte unter anderem das Pokalspiel zwischen dem damaligen Drittligisten SC Paderborn und dem Hamburger SV.

Dass Zwayer die 300 Euro, wie von Hoyzer mehrfach vor Gericht und gegenüber dem DFB beteuert, angenommen hat, bestreitet er. Er gab lediglich zu: " Rückwirkend betrachtet gestehe ich, dass der Zeitpunkt, zu dem ich die Sache beim DFB angezeigt habe, nicht rechtzeitig genug gewählt war. " Laut (geheimem) Urteil des DFB habe Zwayer jedoch das Geld erhalten, um " als Schiedsrichter-Assistent kritische Situationen für den Wuppertaler SV zu vermeiden ". Eine Prüfung konnte Zwayer jedoch keine absichtlichen Fehler beim 1:0-Sieg des WSV nachweisen.

Wie beschädigt ist der Ruf dieses Schiedsrichters?

Fakt ist also: Zwayer wusste von Manipulationen, verschwieg sie aber zunächst. Er wurde für sechs Monate gesperrt, akzeptierte die Sperre sofort. Zwayer soll 300 Euro von Hoyzer angenommen haben, um den Ausgang des Spiels Wuppertal gegen Bremen II zu beeinflussen. Lediglich ein Vorwurf ist jedoch, dass Zwayer das Spiel manipuliert habe.

Wenn Bellingham sagt, Zwayer habe " schon mal Spiele verschoben ", sind das also keine " alten Fakten ", wie von Zorc behauptet. Eine Rolle im Hoyzer-Skandal ist unbestritten, eine größere, als der DFB damals publik machte. Doch zumindest nach den bisherigen Erkenntnissen eben keine aktiv manipulierende.

VAR-Projektleiter Drees verteidigt Zwayer

Wie geht es weiter mit Zwayer? Auch nach den Geschehnissen in Dortmund sieht der DFB offenbar keine Grundlage, an der Tragbarkeit des Schiedsrichters zu zweifeln. Jochen Drees, VAR -Projektleiter beim DFB, stärkte dem Referee den Rücken, bezeichnete den Elfmeterpfiff nach Handspiel von Mats Hummels als " korrekt " und den nicht gegebenen Strafstoß nach einem vermeintlichen Foul an Marco Reus als " Bewertungsfrage, die der Schiedsrichter auf dem Platz treffen muss ". Die Fakten sind demnach auf Zwayers Seite.

Stand: 06.12.2021, 10:38