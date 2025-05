Tor des Monats April 2025 Querfelds 35-Meter-Schuss gewinnt Stand: 17.05.2025 19:01 Uhr

Leopold Querfeld vom 1. FC Union Berlin ist Torschütze des Monats April. Sein sehenswerter Weitschuss bekommt über 32 Prozent der Stimmen.

Distanz-Treffer gibt es häufiger beim Tor des Monats, Treffer aus über 30 Metern sind dagegen schon seltener. Querfeld nimmt an diesem 19. April aus satten 35 Metern Maß. Der junge Unioner hat freie Schussbahn und donnert die Kugel mit einer Geschwindigkeit von 118 km/h in Richtung Stuttgarter Tor. Wie an der Schnur gezogen schlägt der Ball im oberen rechten Winkel zur 3:2-Führung ein. Nationaltorhüter Alexander Nübel streckt sich da zwar noch gewaltig, kommt aber nicht mehr heran.

Treffer mit historischem Vorbild

Einige Tor-des-Monats-Nerds werden sich bei dem Treffer von Querfeld vielleicht nachdenklich die Stirn kratzen. So oder so ähnlich hat man das doch schon mal gesehen. Und tatsächlich! Querfelds Treffer ähnelt dem Tor des Monats von Erich Beer aus dem April 1976 sehr. Ähnliche Position, ähnliche Torentfernung und ebenfalls ein Geschoss, das oben rechts einschlug. Und wie das Tor von Beer will man sich auch Querfelds Treffer immer wieder anschauen, so schön ist dieser.

Über 70.000 Stimmen für Querfeld

Das sahen auch die Sportschau-Zuschauer und -User so. Weit über 70.000 stimmten für den Treffer des erst 21 Jahre alten Österreichers und machten ihn so zum Torschützen des Monats April 2024. Auf Rang zwei landet Laura Freigang mit ihrem sehenswerten Hackentreffer im Spiel der Frauen-Nationalmannschaft gegen Schottland. Dritte wird Larissa Mühlhaus mit ihrem spektakulären Fallrückzieher im Spiel Werder Bremen gegen den FC Carl Zeiss Jena.

In der langen Geschichte dieses Wettbewerbs ist dies die sechste goldene Medaille für einen Spieler von Union Berlin und das insgesamt 165. Tor des Monats aus der Distanz.