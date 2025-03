Tor des Monats Februar 2025 Sildillias Fallrückzieher ist Tor des Monats Stand: 23.03.2025 19:34 Uhr

Kiliann Sildillia vom SC Freiburg ist Torschütze des Monats Februar 2025. Sein Fallrückzieher-Tor im Spiel gegen Werder Bremen bekommt über 100.000 Stimmen.

Ein Tor aus der Kategorie "Boah". Artistisch und spektakulär. Okay, Sildillia hatte da wirklich viel Zeit und Platz im Bremer Strafraum. Trotzdem: Den muss man erstmal so machen.

Warum die Werder-Defensive den französischen U21-Nationalspieler nach einer Ecke völlig allein lässt, bleibt ihr Geheimnis. Vielleicht weil der Rechtsverteidiger bis dato nicht unbedingt als Knipser in Erscheinung getreten ist und in dieser Situation dann auch noch mit dem Rücken zum Tor steht. Was kann da schon groß passieren?

Was passiert, sehen die Bremer dann ziemlich bald. Nach einer Ecke von links wird der Ball vor dem kurzen Pfosten zunächst hoch abgewehrt. Die Kugel senkt sich etwa auf Höhe des Elfmeterpunktes. Sildillia schaltet in der Situation blitzschnell, katapultiert seinen Körper waagerecht in die Luft und kickt die Kugel artistisch per Fallrückzieher in die Maschen. Ein Weltklasse-Tor, das von den Sportschau-Zuschauern mit über 40 Prozent der Stimmen zum Tor des Monats Februar 2025 gewählt wurde.

Rang zwei bei der Abstimmung belegt Nick Woltemade vom VfB Stuttgart, auf dem dritten Platz landet Caspar Jander vom 1. FC Nürnberg.

Der 82. Fallrückzieher

Sildillias Treffer ist das insgesamt 82. Tor des Monats, das per Fallrückzieher erzielt wurde. Das erste Tor in dieser Kategorie schoss im August 1973 Alfred Volk, das vorerst letzte im Juni 2023 Radouane Chaanoune. Für den SC Freiburg ist dies in der langen Tdm-Historie die fünfte goldene Medaille.