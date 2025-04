Tor des Monats März 2025 Kimmichs und Musialas Überrumplungstor gegen Italien Stand: 26.04.2025 19:28 Uhr

Das ist deutlich. Mit weit über 50 Prozent aller Stimmen gewinnen Joshua Kimmich und Jamal Musiala die Wahl zum Tor des Monats März.

Gerade einmal sieben Einträge gab es in der Kategorie "Koproduktionen" in 54 Jahren Tor des Monats bislang. Statistisch gesehen fiel also etwa alle acht Jahre ein Treffer in dieser extrem seltenen Kategorie, in der sowohl Torschütze als auch Vorbereiter mit der traditionsreichen goldenen Medaille der Sportschau ausgezeichnet werden. Jamal Musiala und Joshua Kimmich sind nun das achte Duo, das sich den Titel teilt - und genau genommen müssten diesmal eigentlich sogar drei Medaillen verteilt werden.

Der dritte Mann

Denn eine ganz besondere Vorarbeit bei diesem Tor leistete der erst 15 Jahre alte Noel Urbaniack. Der spielt nicht für die deutsche Nationalmannschaft, sondern für die B-Jugend beim Hombrucher SV und steht gegen Italien auch nicht auf dem Feld sondern daneben. Sein Vereinstrainer hatte dafür gesorgt, dass Urbaniack und drei Teamkameraden als Balljungen beim Klassiker Deutschland - Italien dabei sein durften.

"Solche Jungs braucht man dann eben manchmal, um Spiele zu gewinnen", sagt Kimmich mit einem breiten Grinsen im Interview nach der Partie und meint die blitzschnelle Reaktion des Balljungen vor einer Ecke in der 36. Minute.

Diskutierende Italiener, eiskalte Deutsche

Die Italiener einschließlich Torhüter Gianluigi Donnarumma diskutieren grad gewohnt emotional und ausdrucksstark mit Schiedsrichter Szymon Marciniak. Kimmich möchte die Ecke schnell ausführen, sucht nach einem Ball. Urbaniack erkennt die Situation sofort und wirft dem Nationalspieler die Kugel postwendend zu. Kimmich tritt die Ecke, Musiala steht vor dem verwaisten italienischen Tor völlig frei und schiebt den Ball lässig und eiskalt in die Maschen. Kurze Schockstarre. Alle Augen richten sich auf den Mann in Schwarz. Marciniak zögert keine Sekunde, pfeift und zeigt auf den Mittelpunkt. Tor.

Über 150.000 Menschen stimmten für den Husarenstreich von Musiala, Kimmich - und Urbaniack. Weit abgeschlagen auf Rang zwei und drei landeten Ragnar Ache vom 1. FC Kaiserslautern und Artur Voilenko von Rot-Weiß Erfurt.

Das dritte TdM für Kimmich

Dies ist das insgesamt 68. Tor des Monats für Spieler im Trikot der deutschen Nationalmannschaft. Das erste erzielte im Juni 1972 Gerd Müller per Kopf, das vorerst letzte kam von Niklas Füllkrug im Juni 2024.

Für Joshua Kimmich ist es bereits die dritte goldene TdM-Medaille, für Jamal Musiala die erste Auszeichnung.