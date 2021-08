Für Menschen, die die Dinge überschaubar mögen, muss Drittliga-Aufsteiger und Tabellenführer Viktoria Berlin ein schreckliches Ärgernis sein. Das beginnt schon beim Blick auf die Historie. Denn auf der einen Seite ist der Klub in seiner heutigen Form und durch eine Fusion erst 2013 entstanden. Andererseits wurde der namensgebende Vorgängerklub, der BFC Viktoria, bereits 1889 gegründet. 1908 und 1911 holte er die deutsche Meisterschaft, 1907 und 1909 stand Viktoria zudem im Finale, ebenso 1955 und 1956.

In der Folge setzte allerdings eine Entwicklung ein, die es gut und gerne in ein Synonymwörterbuch schaffen würde unter "S" wie "Sturzflug". Eine Entwicklung, die 1983 bis hinunter in die Bezirksliga führte.

Doch auch das ist längst wieder Geschichte bei den "Himmelblauen". Elf Siege in elf Spielen der vergangenen, vorzeitig abgebrochenen Regionalliga-Saison, drei Siege nach drei Spielen in der aktuellen Spielzeit in der 3. Liga sprechen für sich. Kein Wunder, könnte man hastigen Blickes hinter die Kulissen meinen, schließlich steht dem Team von Trainer Benedetto Muzzicato ein Investor zur Seite, die Viktoria 1889 Berlin Shareholder GmbH . Eine Tochtergesellschaft der SEH Sports & Entertainment Holding mit Sitz in, na klar, Hamburg. Angeführt von den Brüdern Tomislav und Zeljko Karajica.

Zwei Brüder als Investoren

Der eine, Tomislav, ehemals mehrfacher deutscher Karatemeister, Diplomingenieur und zunächst mit einem Projekt- und Planungsbüro erfolgreich, ehe er ein Optikunternehmen gründete und bald darauf begann, auch in Sportunternehmungen zu investieren. So kamen die Basketballer der Hamburg Towers 2020 auch dank seiner Unterstützung in die Bundesliga. Zudem erwarb er Anfang 2019 die Mehrheitsanteile am österreichischen Zweitligisten Austria Klagenfurt, der es inzwischen ebenfalls in die erste Liga geschafft hat.

Im April 2019 schließlich folgte der Einstieg bei Viktoria Berlin. Oder besser: die Rettung. Der Verein hatte sich ein Jahr zuvor in die Abhängigkeit des chinesischen Investors Alex Cheng begeben und stand bald darauf vor der Insolvenz, da Chengs Zahlungen von einem Tag auf den anderen ausblieben. Tomislav Karajica also sprang ein, kümmerte sich und finanzierte anschließend die Ausgliederung der Frauen-, U17-, U19- und Herrenmannschaft Viktorias.

Der Leitsatz der Brüder Karajica: "Bitte kein Mäzenatentum"

Und macht dabei unter dem Dach der SEH Sports & Entertainment Holding GmbH gemeinsame Sache mit Bruder Zeljko. Der ehemalige Geschäftsführer der Pro7Sat.1 TV Deutschland GmbH ist dabei mindestens ebenso umtriebig. Er managt den kroatischen Schwergewichtsboxer Filip Hrgovic, einen Bronze-Medaillengewinner der Olympischen Spiele von Rio 2016. Er ist Geschäftsführer der European League of Football, er hielt und löste sich von den Rechten am Sportmagazin "Life After Football" und ist Gesellschafter sowie Geschäftsführer einer Filmproduktionsfirma, die für das ZDF unter anderem den "Taunuskrimi" und "Gipfelstürmer - Das Berginternat" produziert.

Zeljko Karajica