Sieg im Kellerduell Sandhausen gelingt Befreiungsschlag gegen Magdeburg Stand: 09.10.2022 15:24 Uhr

Der SV Sandhausen hat nach sieben sieglosen Partien wieder einen Erfolg in der 2. Liga gefeiert und sein Heimspiel am Sonntag gegen den 1. FC Magdeburg mit 1:0 (0:0) gewonnen. Damit zog der SVS in der Tabelle an den Sachsen vorbei. Christian Kinsombi erzielte den Treffer des Tages in der 75. Minute.

Spiel auf schwachem Niveau

Die Partie bewegte sich von Beginn an eher auf kämpferischen statt spielerisch hohem Niveau. Magdeburg, als 15. einen Platz vor dem SVS platziert, war dominant und hatte annähernd 70 Prozent Ballbesitz. Sandhausen beschränkte sich auf die Verteidigung.

Da die spielbestimmenden Magdeburger offensiv allerdings keine kreativen Ideen hatten, gab es in Halbzeit eins nur eine große Gelegenheit - passend zum Spiel nach einem Standard: Baris Atik scheiterte aus 25 Meternsan Sandhausens Torwart Patrick Drewes (26.).

Mehr Chancen in Halbzeit zwei

Die erste Gelegenheit nach der Pause hatten die Gastgeber: Matej Pulkrab brachte die Kugel aus fünf Metern nicht an Mageburgs Schlussmann Dominik Reimann vorbei (56.). Kurz danach hatte Magdeburg erneut Glück: Janik Bachmanns Distanzschuss landete am Querbalken (62.).

Das Spiel wurde nun besser, weil beide Klubs sich Chancen erspielten. Bockhorn (66.) und Atik (72.) vergaben auf FCM-Seite. Dann schlug Sandhausen zu: Einen wunderschönen Angriff über links schloss Kinsombi zur Führung ab. Magdeburg konnte darauf nicht mehr antworten.

Magdeburg bittet zum Aufsteigerduell

Am 12. Spieltag empfängt der 1. FC Magdeburg die Eintracht aus Braunschweig zum Aufsteigerduell (Samstag, 15.10.2022 um 13.00 Uhr). Einen Tag später ist Sandhausen in Paderborn zu Gast (13.30 Uhr).