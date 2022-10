Hamburg verschießt Elfmeter HSV trotz Remis gegen Lautern weiter Tabellenführer Stand: 08.10.2022 22:30 Uhr

Zwei Punkte eingebüßt, aber die Spitze in der 2. Fußball-Bundesliga verteidigt - dank Robert Glatzel bleibt der Hamburger SV oben. Für den 1. FC Kaiserslautern war durchaus mehr möglich als das Remis, aber das galt am Sonntagabend (08.10.2022) auch für den HSV.

Von Christian Hornung

Letztlich ging das 1:1 (1:0) aber völlig in Ordnung. Hamburg hatte die Partie mit großer Dominanz begonnen, nach 15 Minuten lag der Ballbesitz der Heimmannschaft bei 81 Prozent. Die erste Großchance hatten aber die Lauterer: Terrence Boyd köpfte in der 22. Minute freistehend am HSV-Tor vorbei.

Luthe patzt beim Gegentor

Dann half der sonst so zuverlässige FCK-Keeper den Hamburgern: Andreas Luthe ließ einen Schlenzer von Sonny Kittel nach vorn abklatschen und traf mit seinem Klärungsversuch das Knie von Robert Glatzel - der konnte sich gegen sein siebtes Saisontor gar nicht mehr wehren (24.).

Doch die Lauterer blieben ein extrem unbequemer und gefährlicher Gast, vor allem in Person von Boyd. Den Ex-Leipziger bekam die Hamburger Abwehr nie unter Kontrolle, doch der bullige Mittelstürmer vergab zu viele Gelegenheiten. Auch sein Nebenmann Kenny Redondo war ein ständiger Unruheherd, hatte aber das gleiche Problem wie Boyd - es fehlte die letzte Konseqeunz im Abschluss.

Raab rettet im Nebel

Kuriosum kurz nach Wiederanpfiff: Weil die Lauterer Kurve Pyros abfackelte, war das Stadion in dichten Nebel getaucht - Schiedsrichter Robert Hartmann ließ aber zunächst weiterlaufen. Kaum zu erkennen war deshalb eine weitere Riesenchance von Boyd, der nach einem Fehler von Heyer allein auf Matheo Raab zustürmte, doch der Hamburger Keeper rettete mit einem spektakulären Fußreflex. Hartmann gab den fälligen Eckball vermutlich mangels Sicht übrigens nicht - unterbrach dann aber doch für einige Minuten, bis sich der Nebel etwas lichtete.

Wiederum Redondo hatte kurz danach den Ausgleich auf dem Fuß, schoss nach einem Solo aber knapp am linken Winkel vorbei. Anschließend zeigte sich Luthe von seinem Patzer beim 0:1 gut erholt, rettete in der 70. und 77. Minute jeweils stark gegen Glatzel.

Kittel vergibt den Matchball

Und Luthe wurde sogar noch zum Retter des Remis. In der 80. Minute bekam der HSV nach Videobeweis einen Matchball: Ludovit Reis war im Strafraum von Robin Bormuth klar gefoult worden, Hartmann pfiff aber zunächst nicht. Dank des VAR gab es dann aber doch den fälligen Elfmeter, doch Sonny Kittel scheiterte am spektakulär parierenden Lauterer Torhüter.

Im direkten Gegenzug fiel der Ausgleich. Redondo war auf links mal wieder zu schnell für die Hamburger Abwehr, seine Hereingabe spitzelte FCK-Joker Lex-Tyger Lobinger zum 1:1 ins lange Eck. Und es ging weiter die Post ab: Beide Teams versuchten sich bis in die siebte Minute der Nachspielzeit am Siegtor, doch der Lucky Punch gelang weder Lautern noch dem HSV.

Hamburg zum Derby ans Millerntor

Zum Auftakt des 12. Spieltages spielt der HSV auswärts gegen den Hamburger Stadtrivalen FC St. Pauli (Freitag, 14.10.2022 um 18.30 Uhr). Kaiserslautern empfängt zwei Tage später den SSV Jahn Regensburg (13.30 Uhr).