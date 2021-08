Den Leipzigern war von Anpfiff an anzumerken, dass sie die Auftaktniederlage in Mainz (0:1) schnellstmöglich vergessen machen wollten. "Wir haben sehr gut reagiert auf die Niederlage in Mainz. Wir müssen uns auf uns konzentrieren und so weitermachen" , sagte Doppeltorschütze Szoboszlai.