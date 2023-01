Große Namen für die Liga João Cancelo und Isco im Anflug auf die Bundesliga Stand: 30.01.2023 22:29 Uhr

Laut Medien darf sich die Bundesliga auf zwei große Namen des internationalen Fußballs freuen: João Cancelo und Isco sind angeblich im Anflug. Wie sinnvoll wären diese Transfers?

Fünfmal hat Isco mit Real Madrid die Champions League gewonnen, viermal ist er Klub-Weltmeister geworden, dreimal spanischer Meister und einmal Pokalsieger. In 38 Länderspielen hat der spanische Spielmacher immerhin zwölf Tore erzielt.

Doch bei den Königlichen wollten sie ihn im vergangenen Sommer nicht mehr, und auch beim FC Sevilla wurde zuletzt nach nur viereinhalb Monaten sein Vertrag aufgelöst.

Trimmel schreibt Isco auf Insta

Isco als vereinsloser Profi, der keine Ablöse kostet, soll sich nun nach übereinstimmenden Medienberichten mit Union Berlin einig sein - es wäre zweifelsohne eine Transfer-Sensation. Der spanische Radiosender Cope und Sky vermeldeten am Montag (30.01.2023), dass Isco bei Union bis zum Saisonende mit Option auf eine weitere Saison unterschreiben würde.

Union-Kapitän Christopher Trimmel griff nach dem 2:0 im Derby bei Hertha BSC die Gerüchte auf und schrieb bei Instagram: "Dieser Sieg ist für dich, Isco." Der Spanier reagierte umgehend und kommentierte den Trimmel-Gruß mit einem Muskel-Emoji.

Fünf Positionen in sechs Spielen

Was Isco noch kann, ist die spannende Frage. Bei Sevilla war es nicht die Welt, was er ablieferte: Null Tore und zwei Assists in zwölf Einsätzen. Einen Treffer erzielte er immerhin in der Champions League, beim 3:0-Erfolg über den FC Kopenhagen.

Der Blick auf die vielen Positionen, auf denen er bei den Andalusiern hin- und hergeschoben wurde, zeigt die Ratlosigkeit im Umgang mit Isco: Er spielte allein in den sechs Partien in der Königsklasse einmal Mittelstürmer, zweimal Linksaußen, einmal Rechtsaußen, einmal auf der Zehn und einmal auf der Acht.

Cancelo spielte bei zahlreichen Top-Klubs

Von daher ist schwer sagen, wer bei Union vor Isco zittern müsste: irgendwie jeder und irgendwie auch keiner. Was er mit Sicherheit mitbringen würde, ist fußballerische Top-Qualität, überragende Erfahrung und ein großes Sieger-Gen.

Sehr viel von diesen Qualitäten erhoffen sich die Bayern von João Cancelo, der am Montagabend bereits zum Medizincheck in München weilte. Der 41-malige portugiesische Nationalverteidiger hat bei den ganz großen Vereinen Europas gespielt, zuletzt bei Manchester City, Juventus Turin, Inter Mailand, FC Valencia und Benfica Lissabon.

Joao Cancelo steht vor einem Wechsel von Manchester City zum FC Bayern München.

City zahlte 65 Millionen Euro

Cancelo besitzt bei City noch einen Vertrag bis 2027, bei seinem letzten Transfer kostete er stolze 65 Millionen Euro. Bayern soll ihn laut Medien zuerst ausleihen, dann aber eine Kaufoption besitzen, die angeblich sogar bei 70 Millionen Euro liegt.

Bei Pep Guardiola hatte Cancelo zuletzt einen schweren Stand, auch er switchte ständig, war mal Rechts- und mal Linksverteidiger und oft auch nur Ersatzspieler.

Transfer würde Sinn ergeben

Dass sich die Münchener mit einem Spieler verstärken, der beide Positionen spielen kann, ist aber durchaus nachvollziehbar: Lucas Hernandez fällt mit Kreuzbandriss noch einige Monate aus, der Marokkaner Noussair Mazraoui leidet an einer Entzündung des Herzbeutels.

Dazu gibt es immer wieder Spekulationen, dass der bis 2024 gebundene Ex-Weltmeister Benjamin Pavard die Münchner womöglich im Sommer verlassen könnte.