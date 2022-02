Am 8. Dezember des vergangenen Jahres, also vor ziemlich genau zwei Monaten, ertönte noch diese wunderbare Musik im Stadion des Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg: "Sie sind die Besten, these are the champions" heißt es in diesem ikonischen Song des britischen Komponisten Tom Britten.

Die Vermutung liegt nahe, dass man sich wirklich den Allerbesten dieses Kontinents zugehörig fühlt, wenn man als Spieler vor dem Anpfiff den Klängen der UEFA -Hymne lauscht und kurz darauf zum Champions-League-Spiel auf dem Rasen steht.