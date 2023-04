30. Spieltag der Fußball-Bundesliga Meistergesang und Sondertrikots Stand: 27.04.2023 16:58 Uhr

Der Tabellenführer eröffnet den 30. Spieltag der Fußball-Bundesliga und will weiter Meistergesänge anstimmen. In Köpenick wird vielleicht ein weiteres Sondertrikot fällig.

VfL Bochum - Borussia Dortmund (Freitag, 20.30 Uhr)

In Dortmund dreht sich seit dem vergangenen Spieltag alles nur um ein Thema: "Ich höre jeden Tag überall nur noch: Wer wird Deutscher Meister? BVB Borussia!", sagte Jungstar Youssoufa Moukoko bei "Sky".

Spätestens seitdem die Dortmunder die Tabellenführung vom wankenden FC Bayern übernommen haben, hat sich bei den Schwarz-Gelben die Gewissheit durchgesetzt, dass sie sich auf dem Weg zum Titel nur selbst schlagen können, oder wie es Moukoko sagte: "Wenn wir alle Spiele gewinnen, dann sind wir Deutscher Meister - ganz klar."

Selbst Herbert Grönemeyer bejubelte auf seinem Instagram-Kanal die Gala von Donyell Malen und Dortmunds Sturm an die Tabellenspitze beim 4:0 gegen Eintracht Frankfurt. In seiner Heimatstadt, wo Grönemeyers "Bochum" nach wie vor die Stadion-Hymne ist, kam dies nicht gut an.

Nachbarschaftshilfe sollten die Dortmunder am Freitagabend (ab 20.20 Uhr im Audiostream bei sportschau.de) beim Derby zum Auftakt des 30. Spieltags ohnehin nicht erwarten. Die Bochumer, auf Platz 15 nur knapp über dem Strich, brauchen selbst weiter jeden Punkt im Kampf gegen den Abstieg. Seit dem Heimerfolg gegen RB Leipzig sind die Bochumer fünf Spiele ohne Sieg. Zuletzt gab es ein bitteres 1:5 gegen den VfL Wolfsburg.

1. FC Union Berlin - Bayer Leverkusen (Samstag, 15.30 Uhr)

Die PR-Abteilung bei Union Berlin stellte unter der Woche das Trikot für die neue Saison vor, im hippen Achtziger-Design. Gut möglich, dass der Ausrüster noch ein Extra-Trikot entwerfen muss, für die Festabende in der Champions League. Der Einzug in die Königsklasse ist nach dem gewohnt humorlos erzielten 1:0-Erfolg in Mönchengladbach wieder ein Stück wahrscheinlicher geworden. Union stellt mit 31 Gegentoren inzwischen die beste Abwehr der Liga, elfmal spielten die Berliner zu null.

Einen der seltenen Blackouts der Saison erlebte Union beim 0:5 im Hinspiel bei Bayer Leverkusen. Die Leverkusener, am Samstag (ab 15.20 Uhr im Audiostream bei sportschau.de) zu Gast an der Alten Försterei sind die Mannschaft der Stunde: Nach dem 2:0 gegen Leipzig, dem sechsten Sieg aus den vergangenen acht Liga-Spielen, ist Leverkusen bis auf vier Punkte an Platz fünf herangerückt und hat ebenfalls die Champions League im Visier - entweder über den vierten Platz in der Liga oder als Sieger der Europa League.

Wettbewerbsübergreifend ist die Werkself sogar seit 13 Spielen ohne Niederlage. Union wiederum hat in der Bundesliga zuhause seit 20 Spielen nicht mehr verloren - womöglich reißt eine der beiden Serien.

1. FC Köln - SC Freiburg (Samstag, 15.30 Uhr)

Nach dem Sieg in Hoffenheim und einem ertragreichen April kann der 1. FC Köln relativ entspannt auf das anstehende Heimspiel am Samstag (ab 15.20 Uhr im Audiostream bei sportschau.de) gegen den SC Freiburg blicken. Je nach Punkteausbeute der Teams auf den Abstiegsrängen könnte der FC bei einem Sieg sogar vorzeitig den Klassenerhalt feiern. Wäre da nicht die weiter schwelende Hängepartie um die vom CAS verhängte Transfersperre für den kommenden Sommer. Die Hoffnung, dass der CAS das Verfahren nach dem Einspruch der Kölner zumindest aussetzt, erledigte sich unter der Woche mit einem Schreiben aus Lausanne.

Auch beim Gegner aus Freiburg gibt es einige Fragezeichen bei der Planung für die kommende Saison, dabei geht es aber vor allem um die Frage, in welchem internationalen Wettbewerb der SC wohl spielen wird: Wieder in der Europa League? Oder vielleicht doch in der Königsklasse? Dort, wo die Freiburger aktuell mit dem vierten Platz anzusiedeln wären. Trainer Christian Streich bügelte routiniert jeden Anflug von Champions-League-Euphorie ab: "Nix ist mit Euphorie. Nur Köln ist entscheidend."

RB Leipzig - TSG 1899 Hoffenheim (Samstag, 15.30 Uhr)

RB Leipzig steht im Pokal-Halbfinale und hat in der Liga weiter die Chance auf die erneute Qualifikation für die Champions League. Im rinzip also alles noch drin also für die Leipziger, doch die 0:2-Pleite in der Vorwoche bei Bayer Leverkusen hat gezeigt, dass sie in den kommenden Wochen auch noch alles verspielen könnten. Im Pokal tritt der Titelverteidiger am kommenden Dienstag beim SC Freiburg an, der auf Revanche für die unglückliche Final-Niederlage im Vorjahr brennt. Auch in der Liga muss Leipzig noch in Freiburg anzutreten, außerdem beim FC Bayern. "Wir dürfen uns nicht mehr viel erlauben", sagte Torhüter Janis Blaswich vor dem Spiel am Samstag (ab 15.20 Uhr im Audiostream bei sportschau.de) gegen 1899 Hoffenheim.

Hoffenheim, vor der Länderspielpause im März noch Schusslicht, wähnte sich nach der anschließenden Aufholjagd schon fast am rettenden Ufer. Doch nach der Heimniederlage gegen Köln ist die TSG weiter mitten im Abstiegskampf - und steht in Leipzig wieder unter Zugzwang. Bei den vergangenen sechs Gastspielen gab es für Hoffenheim nichts zu holen.

VfB Stuttgart - Borussia Mönchengladbach (Samstag, 15.30 Uhr)

Mehr Punkte, weniger Drama: Das ist der Wunsch von Fabian Wohlgemuth, dem Sportdirektor des VfB. In den beiden vergangenen Spielen holten die Stuttgarter jeweils einen Rückstand auf, um letztlich einen Punkt auf das Konto buchen zu können. Dem spektakulären 3:3 gegen Borussia Dortmund nach 0:2-Rückstand und Unterzahl folgte ein 1:1 beim FC Augsburg.

Stichwort Drama: Der VfB schoss in den vier Pflichtspielen unter dem neuen Trainer Sebastian Hoeneß, von denen keines verloren ging, acht Tore. Sieben davon gelangen in der zweiten Halbzeit, fünf sogar erst ab der 78. Minute.

So gehen die Schwaben durchaus als Favorit in die Partie gegen Borussia Mönchengladbach (Samstag, ab 15.20 Uhr im Audiostream bei sportschau.de). Die Gäste werden froh sein, wenn die mäßige Saison beendet ist. Ihr Vorsprung auf den durch den VfB belegten Relegationsrang ist genauso groß wie der Rückstand auf den sechsten Tabellenplatz, der in den Europapokal führen würde.

"Wir müssen die Intensität annehmen", sagte Trainer Daniel Farke, der zuletzt mit dem 0:1 gegen den 1. FC Union erneut eine Enttäuschung einstecken musste. Für die Borussia gehe es darum, die Saison "so stark wie möglich und mit möglichst vielen Punkten" zu beenden.

Eintracht Frankfurt - FC Augsburg (Samstag, 15.30 Uhr)

"Oliver Glasner ist kein besserer Mensch, weil er die Europa League gewonnen hat. Und er ist kein schlechterer Mensch, weil er acht Ligaspiele nacheinander nicht gewonnen hat." Das sagte Oliver Glasner, Trainer von Eintracht Frankfurt vor dem Duell mit dem FC Augsburg (Samstag, ab 15.20 Uhr im Audiostream bei sportschau.de). Durch das ernüchternde 0:4 bei Borussia Dortmund ist der Rückstand auf den siebten Tabellenplatz, der vermutlich zur Qualifikation für die Europa Conference League reichen wird, auf drei Punkte angewachsen.

Der FC Augsburg hat keines der vergangenen sechs Bundesligaspiele gewonnen, wahrte durch das 1:1 gegen den VfB Stuttgart zuletzt aber immerhin den Vorsprung von fünf Punkten auf den Relegationsrang. "Wir wollen so schnell wie möglich den Deckel draufmachen und brauchen dafür in jeder Woche eine Topleistung", sagte Trainer Enrico Maaßen. Mergim Berisha, mit neun Toren der beste Schütze des FCA, wird auch in Frankfurt noch fehlen.

FC Schalke 04 - SV Werder Bremen (Samstag, 18.30 Uhr)

Angesichts des äußerst schwierigen Restprogramms mit Auswärtsspielen in Mainz, bei den Bayern und in Leipzig erscheint ein Schalker Sieg gegen Werder Bremen (Samstag, ab 18.20 Uhr im Audiostream bei sportschau.de) beinahe schon als Pflicht. "Wir haben schon mehrmals gehört, dass wir immer Endspiele haben. Das ist ein weiteres Spiel, das enorm wichtig ist", sagte Trainer Thomas Reis, der am vergangenen Spieltag die Vorlagen der Konkurrenz nicht nutzte. Die Gelsenkirchener waren beim 0:4 beim SC Freiburg ohne Chance.

Eine der Vorlagen hatte Werder Bremen geliefert, das bei Hertha BSC mit 4:2 gewann. Drei Treffer erzielte dabei Marvin Ducksch, der aber genau wie sein Sturmpartner Niclas Füllkrug auszufallen droht. "Schalke braucht jeden Punkt und kann im heimischen Stadion eine große Wucht entfalten", warnte Bremens Trainer Ole Werner. In Berlin hatten die Fans von Werder das noch selbst gemacht. Mehr als 20.000 Anhänger der Bremer waren im Olympiastadion. So viele Tickets hätten sie für die Arena auf Schalke selbst bei bestem Willen nicht zusammen bekommen.

FC Bayern München - Hertha BSC (Sonntag, 15.30 Uhr)

Was gibt es noch zu sagen über den FC Bayern? Die Führungsetage mit Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic unter großem Druck, der weiterhin äußerst mächtige Uli Hoeneß auf dem Trainingsplatz, Trainer Thomas Tuchel beinahe schon desillusioniert, die Mannschaft nach dem 1:3 beim 1. FSV Mainz 05 hinter Borussia Dortmund auf den zweiten Platz abgerutscht: Ein Erfolg gegen Hertha BSC (Sonntag, ab 15.20 Uhr im Audiostream bei sportschau.de) ist alternativlos.

Die Berliner bräuchten auch dringend Punkte, aber in der Partie beim Rekordmeister erwartet sie Pal Dardai eher nicht. Es könne sogar "eine Riesenklatsche" geben, vermutete der Ungar, der zu seinem dritten Einstand als Chetrainer der Hertha eine 2:4-Niederlage gegen Werder Bremen einsteckte.

Viele Zuschauer, die am Sonntag in die Arena nach Fröttmaning kommen, werden noch nie einen Sieg der Hertha bei den Bayern erlebt haben. Der letzte gelang am 29. Oktober 1977.

VfL Wolfsburg - 1. FSV Mainz 05 (Sonntag, 17.30 Uhr)

Ein Sieg gegen den FC Bayern nach einem Rückstand: Das war die letzte Bestätigung dafür, dass der 1. FSV Mainz 05 ein ernsthafter Anwärter auf einen Platz im Europapokal ist.

Seit zehn Spielen ist die Mannschaft von Trainer Bo Svensson nun schon ohne Niederlage. Auch dank kluger Wintertransfers wie Torjäger Ludovic Ajorque, der bereits sechs Treffer erzielt hat, ist ein europäischer Wettbewerb zum Greifen nahe.

Die nächste Aufgabe führt die Mainzer zum VfL Wolfsburg (Sonntag, ab 17.20 Uhr im Audiostream bei sportschau.de), der aktuell zwei Punkte weniger hat. Auch die Niedersachsen haben einen guten Lauf. Der VfL Wolfsburg verlor nur eines der vergangenen acht Spiele und hat nach dem 5:1-Erfolg in Bochum bereits mehr Punkte auf dem Konto (43) als in der kompletten Vorsaison (42).