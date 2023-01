Schwaches Spiel ohne Sieger Schalke und Köln trennen sich torlos Stand: 29.01.2023 17:24 Uhr

In einem schwachen Bundesliga-Spiel hat Schlusslicht Schalke 04 seinen Negativtrend zumindest teilweise gestoppt und am Sonntag ein torloses 0:0 gegen den 1. FC Köln erkämpft. Die Kölner bleiben damit im Jahr 2023 ungeschlagen, wussten aber anders als zuletzt nicht zu überzeugen.

Die Domstädter schlossen den 18. Spieltag damit auf dem 12. Platz ab und haben nun acht Punkte Vorsprung auf die direkten Abstiegsplätze. Schalke half der Zähler tabellarisch nur wenig. Die Knappen bleiben Bundesliga-Letzter mit zehn Punkten.

Viel Kampf im ersten Durchgang

Schalke startete nicht wie ein Team in der Krise: Nach zwei Minuten verlangte Neuzugang Moritz Jenz per Kopfball FC-Torwart Marvin Schwäbe alles ab, kurz danach fing Dejan Ljubicic einen gefährlichen Schalker Konter in allerletzter Sekunde ab.

Die Partie wurde fortan vor allem emotional und mit vielen Zweikämpfen oder Fouls geführt. Spielerisch gab es jedoch nicht so viel zu bewundern, Schalke wirkte etwas aktiver als Köln. Torchancen gab es dagegen keine. Dafür aber den ersten Verletzten in diesem Spiel: Davie Selke musste in seinem ersten Startelf-Einsatz für Köln noch vor der Pause vom Rasen.

Partie ohne Höhepunkte

Für Selke stürmte in Halbzeit zwei Steffen Tigges. Zudem blieb Kapitän Jonas Hector angeschlagen in der Kabine, Kingley Schindler verteidigte nun hinten links bei den Gästen. Am Niveau auf dem Rasen änderte das vorerst wenig. Die beste Chance hatte Tom Krauß, dessen Kopfball nach einer Ecke auf dem Tornetz landete (64.).

Dem kurzen Wachmacher folgte wieder eine fast schon lethargische Phase ohne Highlights. Die Gastgeber waren, wie schon in Halbzeit eins, das etwas bessere der zwei schlechten Teams. Die Domstädter fanden zu keiner Zeit zu ihrem gefährlichen Flügelspiel, verteidigten aber bis zum Schluss die S04-Angriffsversuche.

Schalke in Gladbach, Köln gegen Leipzig

Am 19. Spieltag der Fußball-Bundesliga hat der 1. FC Köln ein schweres Heimspiel gegen RB Leipzig vor der Brust (Samstag, 04.02.2023 um 15.30 Uhr). Schalke kämpft drei Stunden später in Gladbach um wichtige Punkte im Abstiegskampf.