RB Leipzig weiter auf Kurs Nächster Rückschlag für kriselnde Leverkusener Stand: 29.10.2022 17:49 Uhr

RB Leipzig hat am 12. Spieltag der Fußball-Bundesliga gegen Bayer 04 Leverkusen einen am Ende ungefährdeten 2:0-Sieg gefeiert und der kriselnden Werkself den nächsten Schlag versetzt.

Christopher Nkunku besorgte in der 32. Minute die zu diesem Zeitpunkt überraschende Führung in einer zähen ersten Halbzeit, als er einen Freistoß von Dominik Szoboszlai aus rund zehn Metern einköpfte.

Nach dem Seitenwechel zeigte vor allem Leverkusen mehr Offensivdrang, doch den entscheidenden Treffer erzielte Leipzig durch Timo Werner (83.)

Leverkusen rutscht weiter ab

Die Leipziger rückten durch den Sieg mit nunmehr 19 Punkten wieder näher an die Champions-League-Zone heran und sind zudem seit neun Pflichtspielen ungeschlagen.

Leverkusen dagegen rutschte auf Platz 16 ab und sucht auch unter Coach Xabi Alonso weiter nach der Trendwende in einer bislang völlig verkorksten Saison.

Schick-Comeback - aber keine Tore für Leverkusen

Auch das Comeback des zuletzt wegen Adduktorenproblemen fehlenden Patrik Schick konnte die nächste Leverkusener Pleite nicht abwenden, der tschechische Top-Stürmer kam nach 65 Minuten ins Spiel und sorgte für frischen Wind, doch insgesamt blieb Leverkusen in der Offensive glücklos.

Die Leipziger wiederum mussten nach dem langfristigen Ausfall von Torhüter Peter Gulacsi (Kreuzbandriss) auch auf Ersatz-Keeper Janis Blaswich (Wadenprobleme) verzichten. Für ihn stand der erst vor rund drei Wochen verpflichtete Örjan Nyland zwischen den Pfosten.

Nyland bekam zunächst allerdings genauso wenig zu tun wie sein Gegenüber Lukas Hradecky in Leverkusens Kasten. Die Mannschaften begannen vor knapp 46.000 Zuschauern sehr zurückhaltend und kontrolliert, große Chancen blieben auf beiden Seiten aus. Bayer-Keeper Hradecky musste erst in der 18. Minute erstmals eingreifen, fing die Kugel nach einem Werner-Querpass im Strafraum vor Nkunku ab.

Nkunku mit der Führung für Leipzig

Es blieb bei wenig Tempo in der Partie, in der sich die Teams weitgehend neutralisierten. Nach einem von Szoboszlai ausgeführten Freistoß brachte Nkunku die Leipziger mehr aus dem Nichts per Kopf in Führung.

RB gewann anschließend allmählich die Oberhand, wirklich gefährlich wurden die Sachsen jedoch selten. Von Leverkusen war offensiv wenig zu sehen.

Leverkusen erst nach der Pause mit Offensivdrang

Nach der Pause kam David Raum gleich zum Abschluss, stellte Hradecky jedoch vor keine großen Probleme (48.). Leipzig verteidigte zunächst konsequent, auch wenn Leverkusen nun offensiv bemühter war.

Den Versuch von Daley Sinkgraven parierte Nyland (61.), auf der anderen Seite verhinderte Hradecky einen höheren Rückstand nach einem Schuss von Werner (63.).

Leipzig und Leverkusen zunächst in der Champions League

Am letzten Spieltag der Champions-League-Gruppenphase ist Leverkusen zu Hause gegen Brügge gefordert (Dienstag, 01.11.2022 um 18.45 Uhr). Einen Tag später wird es für RB Leipzig auswärts in Donezk ernst (18.45 Uhr).

Am 13. Spieltag der Fußball-Bundesliga muss Leipzig in Sinsheim bei der TSG 1899 Hoffenheim bestehen (Samstag, 05.11.2022 um 15.30 Uhr). Einen Tag später empfängt Leverkusen Union Berlin (15.30 Uhr).