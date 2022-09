Packendes Spiel in Berlin Bayer Leverkusen rettet Remis bei Hertha BSC Stand: 10.09.2022 17:30 Uhr

Hertha BSC und Bayer 04 Leverkusen haben sich in der Fußball-Bundesliga ein spannendes Duell geliefert. Am Ende stand ein verdientes Remis.

Die Partie des 6. Spieltags endete am Samstagnachmittag vor 55.000 Zuschauern im Berliner Olympiastadion 2:2 (0:0).

Die erste Chance der Partie gehörte Hertha-Stürmer Dodi Lukébakio, der bei seinem Kopfball am Fünfmeterraum noch entschieden von Bayer-Verteidiger Piero Hincapié gestört wurde (4. Minute).

In einer abwechslungsreichen Partie tauchte kurz darauf auch die Elf von Bayer-Trainer Gerardo Seoane gefährlich vor dem Hertha-Tor auf: Nach einer Flanke von Kerem Demirbay scheiterte Patrik Schick per Kopf an einer Glanztat von Berlins Keeper Oliver Christensen (11.). Auch eine wuchtige Direktabnahme vom Leverkusener Adam Hložek aus elf Metern konnte Christensen entschärfen (27.).

Berlin mit aggressivem Pressing

Berlin war in den Zweikämpfen aggressiver, setzte die Gäste mit frühem Pressing unter Druck und kam auch zu guten Chancen: Wilfried Kanga traf nach einer Flanke von Lukebakio aus kurzer Distanz nur den Pfosten (37.). Auf der anderen Seite flog ein Demirbay-Schuss vom Fünfmeterraum deutlich über das Hertha-Tor (41.).

Demirbay trifft per Freistoß

Nach der Pause ging es munter weiter: Ein vermeintlicher Treffer vom Berliner Suat Serdar wurde wegen Abseitsstellung nicht anerkannt (47.). Doch dann gelang den Gästen aus dem Rheinland der erste Treffer der Partie: Einen Freistoß aus 18 Metern zirkelte Demirbay zur Bayer-Führung oben rechts ins Berliner Toreck (49.).

Ausgleich durch Serdar

Die Gastgeber ließen sich davon aber nicht verunsichern: Nach einem Leverkusener Ballverlust konterte Berlin und spielte über Kanga und Chidera Ejuke im Strafraum Serdar frei, und der 25-jährige schloss aus zehn Metern eiskalt zum Ausgleich ab (56.).

In der Folge erhöhte Leverkusen allmählich den Druck. In der 64. Minute kam Bayer-Stürmer Patrik Schick freistehend vor Hertha-Keeper Christensen zum Abschluss, sein Schuss rollte aber knapp am linken Pfosten vorbei.

Berlin trifft durch Richter, Bayer durch Schick

Stattdessen trafen die Berliner: Der eingewechselte Marco Richter, der kürzlich erst nach einer Hodenkrebserkrankung zurückgekehrt war, schoss nach Brustannahme aus mehr als 20 Metern oben links ins Bayer-Tor (74.).

Doch Bayer kam aber sechs Minuten später zum Ausgleich: Nach Vorlage von Robert Andrich und Sardar Azmoun kam Schik an den Ball, und der Tscheche nutzte nun seine dritte Großchance des Spiels, indem durch die Beine von Hertha-Keeper Christensen einschob (80.).

In der wilden Schlussphase fiel kein Treffer mehr, es blieb beim Remis.

Leverkusen zunächst in der Champions League gefordert

Die Leverkusener kämpfen zunächst in der Champions League um Punkte. Am Dienstag empfangen sie Atletico Madrid zum zweiten Spieltag der Gruppenphase (21.00 Uhr). In der Bundesliga empfängt die Werkself am 7. Spieltag den SV Werder Bremen (Samstag, 17.09.2022 um 15.30 Uhr). Die Hertha muss bereits einen Tag früher beim FSV Mainz 05 antreten (20.30 Uhr).