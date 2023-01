Dritte Hertha-Niederlage in Folge Abgezocktes Union gewinnt Berliner Stadtderby Stand: 28.01.2023 18:02 Uhr

Union Berlin bleibt auch zum Rückrunden-Start der Fußball-Bundesliga erster Verfolger von Spitzenreiter Bayern München. Die "Köpenicker" gewannen am Samstag (28.01.2023) wie schon zum Hinrunden-Start (3:1) das Berliner Derby gegen Hertha BSC. Verteidiger Danilho Doekhi brachte die "Eisernen" beim 2:0 (1:0)-Sieg im Olympiastadion in Führung (44.). Paul Seguin legte nach einem Konter das 2:0 zum fünften Derbysieg in Folge nach (67.).

Damit könnte die Berliner Fußballwelt zum Rückrundenstart nicht deutlicher sortiert sein: Der 1. FC Union liegt nach dem dritten Sieg im dritten Spiel nach dem Neustart auf Rang zwei (36 Punkte). Hertha BSC hat 2023 alle drei Pflichtspiele verloren und ist mit 14 Zählern weiter Vorletzter.

Union setzte auch im Berliner Stadtduell auf sein bewährtes Rezept und erwartete die Hertha tief gestaffelt. Den Gastgebern fehlte es zwar nicht am Willen, das Bollwerk der Köpenicker zu knacken, aber insgesamt war Hertha offensiv zu harmlos und spielte sich kaum gefährliche Szenen heraus.

Doekhi schlägt wieder zu

Ganz anders die "Eisernen": Wie so oft konnte sich das Team von Trainer Urs Fischer auf Standards und Konter verlassen. Beim 1:0 brachte Christopher Trimmel einen Freistoß präzise auf Doekhi in den Strafraum. Der Verteidiger, der schon beim 3:1 in der Vorwoche gegen Hoffenheim zwei Mal erfolgreich war, setzte sich in der Luft wuchtig gegen zwei Herthaner durch und köpfte ein.

Das 2:0 erzielte Union nach einem Ballgewinn im eigenen Strafraum mit einem blitzsauberen Konter. Sheraldo Becker entwischte auf der linken Außenbahn und hatte das Auge für den mitgelaufenen Seguin. Der musste zentral aus elf Metern nur noch einschieben. Hertha gab zwar nicht auf, aber mehr als ein Tousart-Kopfball nach einem Eckball, den Union-Schlussmann Frederik Rönnow stark parierte (74.), sprang nicht heraus. Den Rest verteidigten die Gäste humorlos weg.

Union unter der Woche gegen Wolfsburg

Unions Weg geht unter der Woche im DFB-Pokal weiter. Im Achtelfinale empfangen die Köpenicker am Dienstag (31.01.2023, 20.45 Uhr) den VfL Wolfsburg. Danach ist in der Bundesliga am Samstag ( 04.02.2023, 15.30 Uhr) der 1. FSV Mainz 05 an der "Alten Försterei" zu Gast

Hertha BSC muss am 19. Spieltag ebenfalls am Samstag auswärts bei Eintracht Frankfurt ran.