Nach Europacup-Stress Kölner Kraft reicht für ein Remis gegen Hoffenheim Stand: 30.10.2022 21:24 Uhr

Zwei Tage nach dem Europacup-Spiel in Tschechien hat der 1. FC Köln in der Fußball-Bundesliga einen Punkt gegen die TSG Hoffenheim geholt.

Beim 1:1 (1:1) am Sonntag (30.10.2010) in der Fußball-Bundesliga gegen Hoffenheim ging der zunächst schwungvolle 1. FC Köln durch Florian Kainz früh in Führung (13.). Jacob Bruun Larsen (35.) sorgte für den Ausgleich. Die Gäste spielten nach Gelb-Rot gegen Ozan Kabak (87.) in der Schlussphase in Unterzahl.

Köln bleibt nach dem 10. Spieltag mit 17 Punkten als Zehnter im Mittelfeld der Tabelle. Hoffenheim, das nur eins der letzten acht Pflichtspiele verloren hat, hat einen Zähler mehr auf dem Konto und ist als Siebter etwas näher an den Europacup-Plätzen dran.

FC-Angreifer Maina allgegenwärtig

Nachdem Hoffenheim in der Anfangsphase das aktivere Team war, spielte sich Köln vor allem über den wuseligen Linton Maina und Ondrej Duda schnell nach vorne. So auch bei der Führung, als Maina nach einem Schwäbe-Abschlag Hoffenheims Stanley Nsoki an der Mittellinie abschüttelte und von rechts von der Grundlinie stark auf Kainz zurückspielte, der den schwierigen Dropkick zum 1:0 aus acht Metern im Tor unterbrachte.

Auch wenn wenig später FC-Schlussmann Marvin Schwäbe mit einer Fußbabwehr einen von Grischa Prömel gefährlich abgefälschten Flankenball abwehren musste (20.), hatten die Gastgeber die besseren Offensivszenen. Maina traf nach einem langen Schmitz-Einwurf nur das Außennetz (26.), wenig später stand der Offensivmann bei einer Großchance knapp im Abseits (29.). Der Ausgleichstreffer für die TSG fiel aus dem Nichts, als Christoph Baumgartner von der Grundlinie Bruun-Larsen fand, der den Ball zum 1:1 über die Linie bugsierte.

Bessere Chancen für Köln

Der überraschende Ausgleich zog den Kölner bis zur Pause ein bisschen den Stecker. Doch in Durchgang zwei startete der FC wieder mit mehr Elan. Florian Kainz hatte nach einer Kainz-Flanke aus spitzem Winkel die nächste gute Chance, aber TSG-Torwart Oliver Baumann war auf dem Posten (52.). Kurz darauf forderten die Kölner einen Elfmeter, als Hoffenheims Ozan Kabak in eine Flanke rutschte und am Boden den Ball an den Arm bekam (59.). Aber weder Schiedsricher Frank Willenborg noch Video-Assistent Marco Fritz teilten die Meinung der Kölner Fans.

Wie schon in Durchgang eins trat Hoffenheim auch in der zweiten Halbzeit offensiv selten in Erscheinung. Robert Skov gab mal einen Schusss aus spitzem Winkel ab, den Schwäbe parierte (67.). In der Schlussviertelstunde war Köln dann die kurze Pause nach dem 1:0 in der Europa Conference League beim 1. FC Slovako deutlicher anzumerken. Der FC zog sich weiter zurück. Als Kabak nach einem Foul an Florian Dietz mit der zweiten Gelben Karte vom Feld musste, spielte Köln zwar in Überzahl, aber die letzte Kraft für den entscheidenden Punch fehlte.

Köln unter der Woche gegen Nizza

Am letzte Spieltag in der Gruppenphase der Europa Conference League empfängt der 1. FC Köln den OGC Nizza (Donnerstag, 03.11.2022 um 21.00 Uhr).

In der Fußball-Bundesliga sind die Geißböcke am 13. Spieltag auswärts in Freiburg gefordert (Sonntag, 06.11.2022 um 17.30 Uhr). Hoffenheim spielt einen Tag eher zu Hause gegen Leipzig (15.30 Uhr).