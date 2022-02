Bundesliga kämpft um mehr Zuschauer-Kapazitäten

Obwohl die bundesweite Inzidenz mittlerweile über die Marke von 1200 geklettert ist (Stand 01.02.2022), sind die Vertreter des Profi-Fußballs im Kampf um die Fans in den Stadien offenbar auf einem aus ihrer Sicht erfolgreichen Weg. Die Klagen zeigen erste Wirkung, der bundesweite Flickenteppich bei den Zuschauer-Kapazitäten könnte ein einheitlicheres Muster bekommen.

Bremen: 10.000 Zsuchauer beim nächsten Werder Heimspiel

Das Land Bremen ging am Dienstag voran. 10.000 Zuschauer sind für das nächste Werder-Heimspiel erlaubt.