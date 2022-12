WM in London Großes Darts-Comeback von Clemens - Sieg über Williams Stand: 27.12.2022 22:39 Uhr

Der deutsche Darts-Profi Gabriel Clemens hat einen Krimi bei der WM in London für sich entschieden und steht zum zweiten Mal im Achtelfinale. Der 39 Jahre alte Saarländer bezwang am Dienstag (27.12.22) den Waliser Jim Williams in einem hochklassigen und dramatischen Match mit 4:3.

Er hat damit ein Preisgeld von 35.000 Pfund (knapp 40.000 Euro) sicher. Der "German Giant" hat nach dem gerade so abgewendeten Aus die Chance, in seinem Achtelfinale gegen Danny Noppert (Niederlande) und Alan Soutar (Schottland) als erster Deutscher in der WM-Historie ins Viertelfinale einzuziehen. Die Partie ist noch nicht terminiert, findet aber noch vor dem Jahreswechsel statt. Auch Martin Schindler hat noch Chancen aufs Achtelfinale, er trifft am Mittwoch auf den Engländer Michael Smith.

"Ich war eigentlich tot - und habe es irgendwie geschafft, den Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Ich hatte ein paar gute Momente" , sagte Clemens bei sport1, der wie schon bei seinem Auftaktsieg gegen den Iren William O'Connor mit "Oh, wie ist das schön" -Sprechchören im tobenden Alexandra Palace gefeiert wurde.

Große Unterstützung von deutschen Fans

Clemens bekam im Alexandra Palace von Anfang an die Unterstützung der rund 3000 Fans, die zu einem erstaunlich großen Teil aus Deutschland waren. "Oh wie ist das schön" erklang schon vor Spielbeginn. Und die deutsche Nummer eins trug dann mit einem starken Start zur Stimmung bei. Clemens gewann den ersten und den dritten Satz, sein spektakuläres Finish von 157 Punkten begeisterte das Publikum.

Doch das Spiel blieb offen, weil der Waliser Williams nach dem Überraschungssieg über Ex-Europameister James Wade erneut überzeugte. Im vierten Satz vergab Clemens zwei Darts auf eine 3:1-Führung, der leichte Außenseiter glich erneut aus. Williams übernahm die Kontrolle und hatte sogar einen Matchdart, aber dann kippte das Spiel und Clemens gewann doch noch.

Price deklassiert "Barney"

Im Anschluss buchte auch der Weltranglistenerste und Ex-Weltmeister Gerwyn Price das Achtelfinalticket. Der Waliser schlug den niederländischen Altmeister und Comebacker Raymond van Barneveld locker mit 4:0.

"Barney", der 2007 Weltmeister wurde, ist beim wichtigsten Turnier längst nicht mehr der Alte. Bei seinen vergangenen vier Teilnahmen steht nun ein Drittrundenaus, zweimal das Zweitrundenaus sowie einmal der K.o. in der ersten Runde. Der vor ein paar Jahren bereits zurückgetretene van Barneveld hatte sich durch einen erfolgreichen Herbst zurück in die Top 32 der Rangliste geschoben. Doch der starke Price war an diesem Abend eine Klasse zu gut für den 55-Jährigen.

Der zweite verbliebene deutsche Starter Martin Schindler kämpft am Mittwochabend (22.40 Uhr) ebenfalls um den Achtelfinaleinzug. Er trifft auf den favorisierten Engländer Michael Smith, den Vierten der PDC-Weltrangliste.

