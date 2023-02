League of Legends G2 feiert zehnten Titel im Finale der LEC Winter Saison Stand: 26.02.2023 21:36 Uhr

Das erste Finale der Winter-Saison verspricht Spannung: Mit G2 und MAD treffen die besten Teams der Saison aufeinander. Letztenendes ist das Duell weniger umkämpft als erwartet.

G2 Esports darf sich zum zehnten Mal LEC-Meister nennen: Das Berliner Team hat MAD Lions im Finale der Winter-Saison der League-of-Legends-Liga für den EMEA-Raum (Europa, Afrika und Nahost) mit 3:0 vom Feld gefegt.

"Es fühlt sich unglaublich an", sagte Steven "Hans sama" Liv im Interview nach dem Finale. Für den Franzosen ist es der erste Titel seiner Karriere. "Ich kann nicht glauben, dass ich so viele Jahre lang keinen Titel geholt habe. Es war bisher eine tolle Reise."

LEC-Winter-Finale: G2 überlegen gegen MAD

Bereits in der ersten Partie führte G2 seine starke Saison-Form fort. Das zweite Spiel entschied das Team sogar noch deutlicher für sich. Bei MAD blühte in der potenziell bereits entscheidenden Partie nochmal der Kampfgeist auf: Das Team erspielte sich früh einen Vorteil, letztlich zögerte MAD den Sieg von G2 jedoch nur heraus.

Mit großem Jubel hielten die Spieler die neu gestaltete Trophäe in die Höhe. Für G2 ist es der insgesamt zehnte Titel in der LoL-Liga. Durch den Triumph hat sich G2 zudem bereits einen Platz bei dem internationalen Turnier Mid-Season Invitational in London gesichert.

G2s LEC-Performance: Rookie Yike mit großem Einfluss

Ein entscheidender Faktor für G2s Erfolg in dieser Saison war Nachwuchsspieler Martin "Yike" Sundelin. "Es ging wirklich schnell", resümierte Yike seine erste LEC-Saison im Interview nach der Serie. "Es sind erst zwei Monate vergangen und ich habe bereits meinen ersten LEC-Split gewonnen. Es fühlt sich wirklich unglaublich an."

Der Schwede war zuvor Teil von LDLC in der französischen Regionalliga LFL, gewann dort 2022 zweimal den Titel. Als Nachfolger von LEC-Veteran Marcin "Jankos" Jankowski zeigte Yike eine konstant gute Performance in seiner Debüt-Saison, die er nun direkt mit einem LEC-Titel krönen konnte.