Gehäufte Coronainfektionen - Profisport in Alarmbereitschaft

Telefonkonferenz der führenden Köpfe

Am Donnerstag (21.10.2021) kam es daher zu einer Telefonkonferenz der "Initiative Profisport Deutschland" . Das ist ein Zusammenschluss zwischen DEL, Deutscher Fußball Liga (DFL), Handball-Bundesliga (HBL) und Basketball-Bundesliga (BBL).

"Wir beobachten, ohne in Panik zu geraten" , sagte Frank Bohmann, der Geschäftsführer der HBL, zur Sportschau. Bei der Konferenz seien zwischen den führenden Köpfen der Verbände "keine Absprachen" getroffen worden hinsichtlich einer Änderung der Hygienekonzepte. Bohmann stellte das aber für die HBL in Aussicht. Am Mittwoch (27.10.2021) werde er mit den Klubvertretern sprechen, ob möglicherweise wieder regelmäßige Testungen vorgeschrieben werden. Derzeit werde "nur bei Verdachtsfällen" getestet.

HBL-Chef Frank Bohmann: "Man muss das sehr ernst nehmen."

Die HBL hat keine gesicherten Daten über die Zahl der geimpften Spieler und Betreuer, schätzt die Quote nach Gesprächen mit den Klubs aber auf "95 Prozent und drüber bei den aktiv Beteiligten" , so Bohmann.

Ähnlich hoch soll die Quote bei der DFL sein. Der scheidende Geschäftsführer Christian Seifert bezifferte sie bei "Bild live" auf 94 Prozent. Nach Informationen der "Bild"-Zeitung sollen allerdings allein fünf Spieler des FC Bayern nicht geimpft sein. Ob es sich dabei um genesene Profis handelt, von denen es bei den Münchnern etliche gibt, wird in dem Bericht nicht erwähnt.

Impfdurchbrüche das große Problem

Die sogenannten Impfdurchbrüche könnten für den deutschen Profisport zu einem großen Problem werden. Denn auch ein asymptomatischer Verlauf und ein vollständiger Impfschutz bewahren nach den aktuell gültigen Coronaschutzverordnungen in den 16 Bundesländern niemanden vor einer Isolation. "Dass nun durchgeimpfte Spieler, teilweise sogar trotz negativer Tests, von den Gesundheitsämtern in Quarantäne geschickt wurden, ist eine neue Situation" , ließ die DEL in einer Stellungnahme wissen.

HBL weicht von ihren Vorgaben ab

"Man muss das sehr ernst nehmen" , sagte Bohmann über die steigenden Inzidenzen. Daher sei die HBL bei der Verlegung des Spiels der Rhein-Neckar Löwen auch schon von ihren Vorgaben abgewichen. Die sehen vor, dass eine Mannschaft antreten muss, sollte die Hälfte des Kaders zu Verfügung stehen. Das wäre für die für den 16. Oktober angesetzte Partie gegen den SC DHfK Leipzig der Fall gewesen. Doch aus Sorge um die Ansteckung weiterer Spieler, auch beim Gegner, wurde das Spiel verlegt.

Die Aussichten sind trübe, wie das Beispiel in der DEL zeigt. In der vergangenen Saison mussten nur vier Spiele wegen Coronainfektionen verlegt werden, nun sind es vor Beginn des 15. Spieltags schon fünf. Der am 21. Oktober veröffentlichte Wochenbericht des Robert Koch-Institutes klingt für den in der Pandemie ohnehin schon wirtschaftlich arg gebeutelten Profisport ebenfalls bedrohlich: "Es ist damit zu rechnen, dass sich im weiteren Verlauf des Herbstes und Winters der Anstieg der Fallzahlen noch beschleunigen wird."

Stand: 22.10.2021, 12:00