Fußball | Bundesliga SC Freiburg kann gegen Kiel Geschichte schreiben

SC Freiburg kann gegen Kiel Geschichte schreiben Stand: 06.05.2025 19:09 Uhr

Der SC Freiburg kann sich gegen Holstein Kiel für die internationalen Wettbewerbe qualifizieren. Sogar das Erreichen der Champions League ist bereits möglich.

Drei Siege und ein Unentschieden - passend zum Saisonendspurt präsentiert sich der SC Freiburg in guter Form. Das 2:2 zuletzt gegen Leverkusen war für die Freiburger eine gefühlte Niederlage. Gegen die Werkself zeigte das Freiburger Team für SC-Trainer Julian Schuster die "beste Saisonleistung". Der entthronte Meister wurde mehr als eine Stunde lang komplett kontrolliert. Freiburg ließ mit dem späten Gegentreffer in der dritten Minute der Nachspielzeit allerdings Punkte liegen.

Gegen Kiel ist für Freiburg CL-Quali möglich

Insgesamt spiet der SC im ersten Jahr unter Schuster eine seiner besten Saisons der Vereinsgeschichte. Nach dem Abgang von Langzeittrainer Christian Streich am Ende der vergangenen Saison wäre das Erreichen der Champions League die Kirsche auf der Torte. Der SC Freiburg könnte am Wochenende schon feiern. Mit einem Sieg in Kiel am Samstag (10.05.2025, ab 15:30 Uhr im sportschau.de-Livecenter) wäre mindestens Platz sechs und damit die Europapokalteilnahme sicher, egal wie die Konkurrenz spielt.

Eventuell hat Freiburg mit einem Sieg sogar Rang vier und somit die erstmalige Teilnahme an der Champions League sicher. Dafür darf Dortmund gegen Leverkusen einen Tag später nicht punkten und Leipzig in Bremen zeitgleich zum Freiburg-Kick nicht gewinnen. Freiburgs erste Qualifikation für die Champions League wäre historisch.

Auswärts ist der SC Freiburg stark

Für die Freiburger spricht vor dem Spiel in Kiel die Auswärtsstärke. Der SC ist seit sechs Partien auf fremden Plätzen ungeschlagen (vier Siege, zwei Remis). Ein Sieg gegen die Störche wäre der dritte Auswärtssieg in Folge und neuer Klubrekord. Die Kieler sind allerdings nicht zu unterschätzen.

Auf das dramatische 4:3 gegen Mönchengladbach folgte zuletzt ein beeindruckend kaltschnäuziger 3:1-Sieg in Augsburg. Die Störche holten zuletzt sieben Punkte aus drei Spielen und liegen nur noch einen Punkt hinter Heidenheim auf dem Relegationsplatz.

Sollte Holstein Kiel trotz der nach oben zeigenden Formkurve gegen Freiburg verlieren und Heidenheim zeitgleich bei Union Berlin gewinnen, wäre das Abenteuer Bundesliga allerdings für die Störche beendet und der Abstieg besiegelt. Einmal konnte Kiel gegen Freiburg gewinnen, das war 2018 mit einem 2:1 in der zweiten Runde des DFB-Pokals.

Die Hinrundenpartie in der Bundesliga ging dagegen 3:2 für Freiburg aus. Insgesamt gewann Freiburg in dieser Saison viele Spiele knapp. Zehnmal gingen die Siege mit einem Tor Differenz an die Mannschaft aus dem Breisgau, häufiger als bei jedem anderen Klub.

SC-Kapitän Christian Günter war im Hinspiel im Fokus

Im Hinspiel traf unter anderem Christian Günter mit einem direkten Freistoß – es war sein bis heute letztes Bundesliga-Tor. Einen direkten Freistoß hat er seit dem Hinspiel nicht mehr ausgeführt. Vielleicht ist es im Rückspiel gegen Kiel für ihn der richtige Zeitpunkt, um es nochmal zu versuchen.

Sendung am Sa., 10.5.2025 14:00 Uhr, Stadion, SWR1 Rheinland-Pfalz