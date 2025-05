Fußball | 1. FC Heidenheim Nach Gehirnerschütterung: Emotionaler Post von Heidenheims Kevin Müller Stand: 06.05.2025 09:15 Uhr

FCH-Torhüter Kevin Müller ist nach seiner schweren Gehirnerschütterung und Krankenhausaufenthalt wieder zuhause. Das teilte er in einer emotionalen Nachricht mit.

Ein großes Pflaster auf der Stirn, ein Grinsen auf dem Gesicht und beide Daumen nach oben gestreckt - das ist das erste Foto, das Kevin Müller nach seiner Verletzung im Spiel gegen Bochum am Montagabend auf Instagram veröffentlichte. Dazu eine emotionale Botschaft an alle, die ihn in den vergangenen schweren Stunden unterstützt haben: "Vielen Dank für die unzähligen Nachrichten und Genesungswünsche. Ich möchte wirklich "Danke" sagen, an meine Erstversorger Tim Siersleben und Dr. Udo Tiefenbacher und an alle meine Mannschafts- und Teamkollegen."

Am Freitagabend war Kevin Müller beim Bundesliga-Heimspiel gegen den VfL Bochum (0:0) nach einem Zusammenprall mit Bochums Ibrahima Sissoko in der 50. Minute mit dem Kopf auf den Rasen geknallt, regungslos liegen geblieben und von seinen Teamkollegen Tim Siersleben und Jan Schöppner direkt in die stabile Seitenlage gebracht worden.

In seinem Post bedankte sich Müller auch bei (ehemaligen) Teamkollegen und seinem Fitness-Coach: "Vielen Dank auch an Tim Kleindienst, David Otto, Sebastian Mozelewski, Lennard Maloney und Patrick Mainka (und Euren Frauen) für den Support meiner Familie. Hab Euch lieb und schön, dass ihr immer da seid!"

Besondere Worte fand Müller für seine Frau, die nicht nur in den letzten Jahren, sondern ganz besonders in den vergangenen Tagen an seiner Seite gestanden habe: "Egal, ob ich mich das sechste oder siebte Mal übergeben musste, ob ich vor Schmerzen irgendwo in der Ecke lag und du mich aufkratzen musstest oder mir so schwindlig war, dass ich nicht mal das Jahr wusste, in dem wir sind. Vielen Dank, dass du immer bei mir bist - ich liebe dich".

Auch für die Fans des VfL Bochum findet Müller lobende Worte: "Ich weiß, unsere beiden Mannschaften stecken in sportlich schwierigen Situationen, umso schöner, dass es einen Moment gab (wenn auch leider nicht im Positiven), der alle vereint hat."

Nach seiner Verletzung war der FCH-Torhüter im Klinikum Heidenheim versorgt worden. Für die Pflegerinnen und Pfleger, Ärztinnen und Ärzte findet Müller ebenfalls wertschätzende Worte: "Ihr macht alle einen unfassbar guten Job."

