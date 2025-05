Vor Eishockey-WM DEB-Kapitän Moritz Seider: Zwischen NHL und "Omas Küche" Stand: 05.05.2025 12:05 Uhr

Ex-Mannheim-Profi Moritz Seider ist in der amerikanischen NHL zum Star gereift. Bei der Eishockey-WM führt der 24-jährige Rheinland-Pfälzer Deutschland als Kapitän an.

Das Lob vom Fußball-Profi war Moritz Seider sicher. "Sah gut aus", rief VfB-Nationalspieler Maximilian Mittelstädt dem Eishockey-Star unter dem Applaus des Publikums entgegen. Trotz null Treffern bei sechs Versuchen: Auch an der legendären Torwand im Aktuellen Sportstudio stimmte Seiders Form.

In seinem Hauptberuf bringt Seider, der im rheinland-pfälzischen Zell (Mosel) geboren wurde, seit Jahren Leistung: Erst als junger Profi bei den Adler Mannheim. Danach in Schweden, wo er mit nur 20 Jahren zum besten Verteidiger der Liga gewählt worden war, und seit 2021 in der amerikanischen NHL bei den Detroit Red Wings.

Seider als Nationalmannschaftskapitän zur WM

Auch in der Nationalmannschaft, in der er spätestens seit dem Silbercoup bei der Weltmeisterschaft 2023 als Führungsspieler gilt, und die er bei der kommenden WM (9. bis 25. Mai in Dänemark und Schweden) als Kapitän anführen wird, überzeugt der 24-Jährige auf und neben dem Eis. Seider und seine Vizekapitäne Marc Michaelis (Adler Mannheim), Jonas Müller und Dominik Kahun seien "ideale Bindeglieder in unserer Kabine", begründete Bundestrainer Harold Kreis die Entscheidung, die der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) am Sonntag publik machte.

Wie Moritz Seider sich zum Star entwickelte | SWR Sport

Die Ernennung zum Spielführer sei "eine absolute Ehre", sagte Seider, "es erfüllt mich mit großem Stolz." Verdient hat sich Seider, der in Dänemark und Schweden bereits seine fünfte WM spielen wird, die prestigeträchtige Rolle vor allem in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL, wo er sich nach seinem Wechsel zu Detroit in Windeseile zum Starverteidiger aufgeschwungen hat. Wie er das geschafft hat? "Anscheinend gibt es irgendwelche Dinge, die ich besonders gut mache", sagte Seider - Baseballcap, lockere Hose - bei seinem Auftritt im ZDF bescheiden.

Seider ist aktuell bestbezahlter deutscher Eishockeyprofi

Gut genug in jedem Fall, dass die Red Wings ihn zu ihrem Aushängeschild gemacht haben - und zum aktuell bestbezahlten deutschen Eishockeyspieler der Geschichte. Er habe "sehr viel Glück, sich um Geld keine Sorgen mehr machen zu müssen", sagte Seider angesprochen auf seinen rund 60 Millionen Dollar schweren Sieben-Jahres-Vertrag. Mit seiner Freundin hat er in Detroit ein Haus gebaut, "Heimat geworden" sei der Mittlere Westen. Er soll es aber nicht für immer sein. "Deutschland bleibt immer Heimat", betonte Seider. Er vermisse es auch mal "ganz entspannt frühstücken zu gehen, nicht alles immer hektisch zu sehen". Vor allem aber: "Omas Küche". Und da ganz besonders: "Thüringer Klöße". Die Zuschauerinnen und Zuschauer im TV-Studio applaudierten.

Entwicklung zum Profi bei den Adler Mannheim

Als 14-Jähriger war Seider zu den Jungadlern nach Mannheim gekommen. Im April 2018 erhielt er einen Profivertrag bei den Adlern in der DEL. Dort kam er im restlichen Verlauf der Saison zu seinem Debüt und absolvierte insgesamt vier Spiele. Beim CHL Import Draft 2018 wurde er von der Owen Sound Attack in der zweiten Runde als insgesamt 105. Spieler ausgewählt, verblieb aber weiter in Mannheim. Mit Beginn der Saison 2018/19 schaffte der damals 17-jährige Verteidiger den Sprung in den Profi-Kader und avancierte zum Stammspieler. Am Ende der regulären Saison erhielt er die Auszeichnung zum "Rookie des Jahres" der höchsten deutschen Eishockeyspielklasse, ehe er dann in die NHL wechselte.

Die WM beginnt für die DEB-Auswahl am kommenden Samstag in Herning gegen Ungarn. Weitere Gegner in der Vorrundengruppe B sind Kasachstan, Norwegen, die Schweiz, die USA, Tschechien und Co-Gastgeber Dänemark.

Sendung am Mo., 5.5.2025 18:40 Uhr, SWR1 Baden-Württemberg