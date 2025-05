Fußball | 2. Bundesliga Abwehr-Ass Heber bleibt 1. FC Magdeburg treu Stand: 07.05.2025 17:43 Uhr

Der 1. FC Magdeburg hat sich auch künftig die Dienste von Daniel Heber gesichert. Wie der Zweitligist mitteilte, hat der Defensivspezialist seinen Vertrag bei den Blau-Weißen verlängert.

Der 30-Jährige wechselte im Januar 2023 nach Magdeburg und absolvierte bisher 81 Pflichtspiele (drei Tore, zwei Vorlagen). "Ich freue mich sehr, beim FCM zu bleiben. Der Club ist ein Traditionsverein mit sensationellen Fans. Wir haben ein tolles Team mit einem enormen Potenzial. Das hat mich von Beginn an begeistert", sagte Heber zur Vertragsverlängerung. Über die Länge des neuen Kontrakts machte der FCM keine Angaben.

Zusammenarbeit mit Titz in Essen

Seine ersten Schritte im Männerbereich machte der 1,82 Meter große Defensivspieler in der Saison 2013/14 beim VfL Bochum II, für den er in der Regionalliga West insgesamt 26 Partien (zwei Vorlagen) absolvierte. Danach war Heber wegen einer Verletzung zunächst ohne Verein, bevor er 2015 zu Rot-Weiß Oberhausen wechselte und sich über die zweite Mannschaft im ersten Team festspielte. Bis 2018 stand der Verteidiger in 54 Regionalligaspielen auf dem Platz, ehe er schließlich zu Rot-Weiß Essen wechselte. Dort arbeitete Heber in der Saison 2019/20 bereits mit FCM-Cheftrainer Christian Titz zusammen.

"Daniel hat sich bei uns in den vergangenen Jahren zu einem wichtigen Eckpfeiler entwickelt, mit seiner Schnelligkeit und Zweikampfstärke. Auch wie er sich als Persönlichkeit ins Team einbringt, ist für die Mannschaft und denn Club ein gutes Zeichen", lobte FCM-Chefcoach Titz seinen Schützling.

Magdeburg liegt zwei Spieltage vor Saisonende auf Platz fünf und hat nur zwei Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Am Samstag trifft Magdeburg im Aufstiegsduell auf den SC Paderborn, der als Tabellenvierter ebenfalls noch Aufstiegschancen hat.

SpiO/pm/sid