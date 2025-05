BBL MBC muss nach Niederlage um Playins zittern Stand: 07.05.2025 22:42 Uhr

Der MBC Syntainics hat sein vorletztes Saisonspiel in Ludwigsburg verloren und liegt auch im direkten Vergleich gegen die Schwaben hinten. Damit muss der Pokalsieger um den Playins-Einzug bangen.

Die Basketballer des Syntainics MBC müssen um den Einzug in die Play-ins zittern. Der deutsche Pokalsieger verlor sein Gastspiel bei den MHP Riesen Ludwigsburg mit 76:85 (38:28) und damit auch den direkten Vergleich. Das Hinspiel gewannen die Schützlinge von Trainer Janis Gailitis nur mit 76:70. Für die Weißenfelser erzielten Michael Defoe (19), Ty Brewer (16), Ivan Tkachenko und Charles Callison (je 10) die meisten Punkte.

MBC gibt Sieg aus der Hand

Die Gäste lebten in der ersten Halbzeit von ihrer überragenden Verteidigung, konnten aber diese Stärke nicht für eine Vorentscheidung nutzen. Mehr als auf zehn Punkte konnten die Weißenfelser nicht enteilen. In den letzten drei Minuten der Begegnung drehten die Ludwigsburger die Partie und zogen durch einen 7:0-Lauf von 65:66 (35.) auf 72:66 (36.) und später auf 81:72 (39.) davon. Am Ende scheiterten die Gäste an ihren 15 Ballverlusten. Die Ludwigsburger erlaubten sich in dieser Hinsicht nur sieben Fehler.

dpa