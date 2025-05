Handball | Bundesliga Hilfe bei Hallenmiete – BSV Sachsen Zwickau hängt weiter in der Luft Stand: 08.05.2025 11:36 Uhr

Sportlich steuern die Bundesliga-Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau auf die fünfte Saison in Serie im Oberhaus zu. Wirtschaftlich sieht es schwieriger aus – und von der Stadt fehlen weiter die Signale. Der Knackpunkt: Der dringend benötigte Zuschuss für die Spielstätte Stadthalle.

Die Bundesliga-Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau haben am vergangenen Mittwochabend mit dem 27:18-Sieg gegen Bayer Leverkusen die Weichen für den Klassenerhalt auf den letzten Drücker gestellt. Sorgenfalten treibt dem Verein aber die ungeklärte Situation bei der Unterstützung der Hallenmiete der Stadt Zwickau auf die Stirn.

Der BSV Sachsen Zwickau trägt seine Bundesliga-Heimspiele derzeit in der kostenintensiven Stadthalle aus.

BSV kann Hallenkosten nicht allein stemmen

"Wirtschaftlich ist es eine Riesenherausforderung", machte BSV-Trainer Norman Rentsch nach dem Sieg gegen Leverkusen im Interview mit SPORT IM OSTEN klar. Man müsse immer wieder Steine aus dem Weg räumen, erklärte der langjährige Cheftrainer.

Hintergrund: Weil die traditionelle BSV-Heimhalle in Neuplanitz die Bundesliga-Anforderungen nicht erfüllt, muss sich der Verein in die Stadthalle einmieten. Und das kostet mehr, als sich der klamme BSV leisten kann. Schatzmeister Detlev Kaiser sprach auf Nachfrage von SPORT IM OSTEN von 20.000 Euro pro Spieltag. Der Verein selbst kann bei mindestens zwölf Spielen pro Saison nur einen Bruchteil der Summe aufbringen und braucht deshalb die Unterstützung der Stadt, die in der Saison 2024/25 laut den Verantwortlichen 85 Prozent der Mietkosten übernahm.

Das Team von Trainer Norman Rentsch hofft auf eine weitere Saison im Handball-Oberhaus.

Finanzausschuss vertagt Entscheidung erneut

Ob der finanzielle Zuschuss in Höhe von 217.000 Euro auch in der kommenden Saison fließt, ist nach wie vor unklar. Es scheint, als spiele die Stadt auf Zeit. Eigentlich sollte schon Anfang März darüber entschieden werden. Passiert ist bisher nichts. Auch auf der letzten Stadtratsitzung am Dienstag (6. Mai) konnte sich der Finanzausschuss nicht zu einer Entscheidung durchringen.

Möglich, dass die Vertreter zunächst abwarten wollen, in welcher Liga die Handballerinnen nächste Saison unterwegs sind. Nach besagtem erstem Schritt gegen Leverkusen braucht das Rentsch-Team nun nur noch einen Sieg für den sportlichen Klassenerhalt.

Neuplanitz-Rückkehr frühestens 2027

Die Prozedur in der Stadthalle wird sich übrigens – sofern Zwickau erstklassig bleibt – noch einige Jahre fortsetzen. Denn erst frühestens 2027 kann der BSV nach Zwickau-Neuplanitz zurückkehren. Dort soll nun eine neue, Bundesliga-taugliche Sporthalle gebaut werden. Realistisch ist sie aber vermutlich erst zur Saison 2028/29 bezugsfertig

