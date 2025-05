Deutsches Turnfest und Turn-EM Leipzig erwartet Hunderttausende Gäste zu Sport-Großevent: Stadt stellt Sicherheitskonzept vor Stand: 08.05.2025 08:20 Uhr

In drei Wochen begrüßt Leipzig voraussichtlich Hunderttausende Gäste. Beim Internationalen Deutschen Turnfest und zur Turn-EM werden rund 80.000 Sportlerinnen und Sportler und bis zu 750.000 Besucher erwartet. Wie will die Stadt für das Mega-Event für Sicherheit sorgen? Am Mittwoch hat die Polizei ein Sicherheitskonzept vorgestellt.

Von Raja Kraus, MDR SACHSEN

Leipzig als tolle Gastgeberstadt. Gute Stimmung, sportliche Sternstunden: Das wünschen sich alle für das Deutsche Turnfest und die Turn-EM in Leipzig. Es wird die größte Doppel-Veranstaltung in der Stadt in diesem Jahr.

Event mit 400 Veranstaltungen

Kati Brenner, Leiterin das Organisationskomitees des Turnfestes in Leipzig, verdeutlichte die Größenordnung des Events: "Wir haben ungefähr 400 Einzelveranstaltungen an 50 Veranstaltungsorten." Diese seien in der Fläche verteilt und sehr unterschiedlich aufgebaut, erklärte Brenner. "Von einer kleinen Dreifeld-Turnhalle, wo wir einen Wettkampf durchführen, bis zu einem großen Stadion, wo 45.000 Zuschauer und 3.000 Aktive an den Start gehen, hat das natürlich auch auf die Sicherheit enorme Auswirkungen."

Eine weitere Herausforderung seien die Teilnehmenden am Turnfest, die in Schulen schlafen, sagte Brenner. "Weil die Hotelkapazitäten in keiner Stadt in Deutschland ausreichen, um so viele Teilnehmende über so viele Tage unterzubringen."

Sicherheitszentrale wird auf Messegelände eingerichtet

Viele Rädchen sollen ineinandergreifen, damit die Turn-Tage friedlich ablaufen, erklärte Brenner. So gebe es etwa einen Verhaltenskodex für alle Teilnehmenden und Schulungen für Helferinnen und Helfer. Eine Sicherheitszentrale sei auf dem Leipziger Messegelände eingerichtet.

Polizeipräsident: Auf Turnfest und Fußballspiel für Sicherheit sorgen

Der Leipziger Polizeipräsident René Demmler sieht grundsätzlich erstmal kein erhöhtes Gefährdungspotenzial für das Turnfest. Man sei gut vorbereitet. 1.500 Einsatzkräfte stünden bereit. Das gelte für die Turnveranstaltungen und auch, sollte Lok Leipzig parallel der Aufstieg in die 3. Liga gelingen.

OB Jung: Alle sollen sich sicher fühlen

Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) weiß, dass zu den vielen Baustellen in der Stadt in drei Wochen während des Turnfests noch Einiges hinzu kommt. Dazu gehören Rettungswege, Sperrzonen rund um die Veranstaltungsorte und an einigen Orten auch physische Absperrungen.

Er hoffe auf das Verständnis aller Leipzigerinnen und Leipziger, sagte Jung. "Es wird natürlich Staus geben, es wird natürlich der öffentliche Nahverkehr voll sein. Wir werden Sperrzonen haben ums Stadion herum, zur Stadiongala, zur Eröffnungsfeier"

Das ist das obere Ziel: Alle sollen sich sicher fühlen und sollen ein rauschendes Fest des Sports erleben. Burkhard Jung | Oberbürgermeister der Stadt Leipzig

Damit soll auch die Sicherheit garantiert sein, betonte Jung: "Das ist das obere Ziel: Alle sollen sich sicher fühlen und sollen ein rauschendes Fest des Sports erleben." Dass das gut gelingen kann, habe man im vergangenen Jahr bei den Fußball-EM-Tagen in Leipzig erlebt.

Verkehrseinschränkungen während des Deutschen Turnfestes in Leipzig Während des Deutschen Turnfestes wird der Bereich um die große Bühne auf der nördlichen Seite des Augustusplatzes sowie der Markt und der Thomaskirchhof durch mobile Überfahrsperren für zweispurige Fahrzeuge geschützt. Die Plätze sind für Fußgänger und Radfahrer frei zugänglich. Der in Leipzig im Umfeld von Konzerten und Fußballspielen erprobte Sperrkreis rund um das Stadion wird am Mittwoch, 28. Mai 2025, aufgrund der Eröffnungsveranstaltung auf der Festwiese und am Samstag, 31. Mai 2025, aufgrund der Stadiongala jeweils von 17 bis 20 Uhr eingerichtet. Eine Einfahrt ist dann nur für Anwohner und Arbeitnehmerinnen möglich. Während des Deutschen Turnfestes wird der Bereich um die große Bühne auf der nördlichen Seite des Augustusplatzes sowie der Markt und der Thomaskirchhof durch mobile Überfahrsperren für zweispurige Fahrzeuge geschützt. Die Plätze sind für Fußgänger und Radfahrer frei zugänglich. Der in Leipzig im Umfeld von Konzerten und Fußballspielen erprobte Sperrkreis rund um das Stadion wird am Mittwoch, 28. Mai 2025, aufgrund der Eröffnungsveranstaltung auf der Festwiese und am Samstag, 31. Mai 2025, aufgrund der Stadiongala jeweils von 17 bis 20 Uhr eingerichtet. Eine Einfahrt ist dann nur für Anwohner und Arbeitnehmerinnen möglich.

