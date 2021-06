EM-Spielorte

Nationalstadion Baku in Aserbaidschan

Beim Europa-League-Endspiel in der Saison 2018/2019 durfte die Fußball-Welt das Nationalstadion in Baku bereits bestaunen, es gab jedoch auch viel Kritik an der Vergabe an das Stadion. 69.870 Zuschauer hätten im Stadion der aserbaidschanischen Nationalmannschaft Platz. Drei Spiele der Gruppe A und ein Viertelfinale der EM werden in dem Stadion ausgetragen.