DFB-Team - "nur noch" gegen Ungarn gewinnen

Das 4:2 gegen Portugal und viele Aspekte dieser Partie, vor allem im Offensivspiel, dürften als faktischer Beleg dafür dienen, dass Deutschland gestärkt in das letzte Gruppenspiel gehen kann.

Ungarn können "etwas lockerer ins Spiel gehen"

Zwar können die Ungarn noch weiterkommen, aber gerade auch das Heimrecht für Deutschland macht sie zu einer Mannschaft, von der es heißt, dass sie nichts verlieren könne.

"Ungarn kann etwas ganz Tolles erreichen. Etwas, mit dem niemand gerechnet hat. Daher können sie jetzt schon etwas lockerer in das Spiel gehen", sagt Sportpsychologe Kleinert.

Stefan Kuntz hält es für ein typisches Merkmal von klaren Außenseitern, dass sie "häufiger mehr ins Risiko gehen, eher den schwierigen Pass probieren". Der Sportschau-Experte nennt die mutigen Pläne "40:60-Aktionen", und: "Wenn die dann klappen, ist das natürlich hinterher noch effektiver."

Bernd Schneiders leidvolle Erfahrungen

Bernd Schneider verlor 2002 das Finale der WM gegen Brasilien, in das der 81-malige Nationalspieler mit Deutschland gewiss nicht als Favorit gegangen war. Das Finale der Champions League verlor in jenem Jahr auch. Gegen Real Madrid war er mit Bayer Leverkusen gewiss nicht als Favorit in das Spiel gegangen. Anders sah es in der Bundesliga aus.

Bayer Leverkusen musste nur noch beim abstiegsgefährdeten 1. FC Nürnberg und ein Heimspiel gegen Hertha BSC gewinnen, um erstmals Deutscher Meister zu werden. Zwei Jahre zuvor hatte der Werksklub den Titel verpasst, weil er es am letzten Spieltag nicht schaffte, nur noch bei der SpVgg Unterhaching zu gewinnen, für die es im Mitttelfeld der Tabelle um nichts mehr ging.

"Wir wollen nicht diejenigen sein"

"Es läuft manchnmal halt nicht nach Plan", sagte Bernd Schneider im Gespräch mit der Sportschau, "aber Unterhaching etwa haben wir gewiss nicht unterschätzt." Jede Situation sei anders. Psychologischer Druck im Abstiegskampf unterscheide sich von dem im Meisterrennen.

Eine Situation, so Schneider, habe er noch sehr gut in Erinnerung. In der Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2002 musste Deutschland in die Relegation gegen die Ukraine. Das Hinspiel in Kiew endete 1:1. Der Druck vor dem zweiten Duell war enorm, nach dem blamablen Scheitern bei der EURO 2000 drohte die nächste Schmach für den so stolzen deutschen Fußball.

"Wir wollten nicht diejenigen sein, die es versauen, dass Deutschland zu einer WM kommt. Das war schon hart", so Schneider.

Am Mittwoch gegen Ungarn geht es darum, Joachim Löw nicht den Abschied als Bundestrainer zu versauen.

