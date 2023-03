EURO 2024 in Deutschland EM-Qualifikation - die Teams, der Modus, die Termine Stand: 21.03.2023 13:34 Uhr

24 Teams spielen bei der EURO 2024 in Deutschland mit. Nur ein Teil qualifiziert sich über die Gruppen.

Welche Teams dabei sind

Gastgeber Deutschland

die zehn Gruppensieger

die zehn Gruppenzweiten

drei Sieger aus drei Playoff-Turnieren

Was in den Gruppen wichtig ist

Die UEFA besteht aus 55 Mitgliedsländern. 53 von ihnen spielen in der Qualifikation mit - Deutschland ist bereits qualifiziert, Russlands Team bleibt ausgeschlossen.

Es gibt daher sieben Gruppen mit je fünf Teams und drei Gruppen mit je sechs Teams. In jeder Gruppe treten alle Teams in Hin- und Rückspiel gegeneinander an. Die zehn Gruppensieger und die zehn Gruppenzweiten erreichen die EM-Endrunde.

Wie die Play-offs funktionieren

Es gibt drei Play-off-Turniere mit jeweils vier Teams. Die drei Turniersieger erreichen die drei letzten Plätze bei der Endrunde. Maßgeblich für eine Teilnahme an den Play-offs ist das Abschneiden in der Gruppenphase der Nations League 2022/23. Derzeit haben folgende Teams einen Platz in den Play-offs sicher:

Derzeit für Play-offs qualifiziert Pfad A Pfad B Pfad C Kroatien Schottland Türkei Spanien Israel Griechenland Italien Bosnien-H. Kasachstan Niederlande Serbien Georgien

Viele dieser Teams werden sich allerdings über ihre jeweiligen Gruppen qualifizieren und den Platz in den Play-offs nicht benötigen. In einen freien Platz im Play-off-Pfad A rückt ein Team aus der Nations-League-Liga A auf.

Sollte es im Pfad einer Liga nicht genügend Teams für die vier Plätze geben, greift eine Besonderheit: In diesem Fall rückt einer der beiden Gruppensieger aus Liga D nach, die sonst keinen Zugang zu den Play-offs hätten. Die beiden Gruppensieger waren Lettland und Estland.

Was das deutsche Team in dieser Zeit macht

Die Qualifikation findet ohne die deutsche Nationalmannschaft statt. Sowohl bei der Qualifikation zur EM 2016 als auch bei der WM 2022 erlaubte die UEFA den gastgebenden Verbänden aus Frankreich und Katar, außer Konkurrenz in einer Gruppe als Gastteam mitzuspielen. Bundestrainer Hansi Flick und der damalige Sportdirektor Oliver Bierhoff entschieden sich jedoch im Oktober 2022 gegen ein solches Vorgehen.

"Dadurch haben wir bei der Gestaltung der Länderspielphasen im nächsten Jahr die größtmögliche Flexibilität und können uns gegen mehrere spielstarke Testspielgegner optimal auf die EM 2024 vorbereiten" , sagte der inzwischen nicht mehr für den DFB tätige Bierhoff damals zur Begründung.

Bislang stehen als Gegner Peru in Mainz (25.03.2023) und Belgien in Köln (28.03.2023) fest - beide Spiele überträgt die Sportschau im Audio-Livestream. Im Juni sollen nach Informationen der Sportschau Spiele in Bremen gegen die Ukraine, in Warschau gegen Polen und in Gelsenkirchen gegen Uruguay folgen, offiziell bestätigt sind diese Spiele aber noch nicht.

Bundestrainer Hansi Flick (r.) mit Jamal Musiala

Wann es Eintrittskarten gibt

Weder die Eintrittspreise noch ein Datum für einen Vorverkaufsstart haben die Organisatoren von UEFA und DFB veröffentlicht. Bei der EM 2021 kosteten bei den Gruppenspielen in München die günstigsten Karten 50 Euro.

Kartenpreise EURO 2020 (in Euro) Runde Kategorie 1 Kategorie 2 Kategorie 3 Eröffnungsspiel 225 145 75 Gruppenphase* 185 (125) 125 (75) 50 (30) Achtelfinale* 185 (125) 125 (75) 50 (30) Viertelfinale* 225 (125) 145 (75) 75 (30) Halbfinale 595 345 295 Endspiel 945 595 295

*Die Preise in Klammern galten 2021 für Baku, Budapest und Bukarest.

Nur Tickets für die VIP-Plätze sind schon im Verkauf, dort sind Karten für mehrere Tausend Euro verfügbar. Wer beispielsweise alle sechs Spiele im Berliner Olympiastadion von den besten Plätzen aus verfolgen will, muss inklusive Mehrwertsteuer 19.967,00 Euro bezahlen. Stehplätze soll es nach bisheriger Planung dagegen nicht geben, die UEFA hat in der laufenden Saison erstmals seit 1998 testweise wieder Stehplätze im Europapokal zugelassen.

Wie mit Russland und Belarus umgegangen wird

Russlands Team ist von der UEFA ausgeschlossen worden. In Bezug auf die EM-Qualifikation teilte die UEFA lediglich mit, dass " Russland nicht an der Auslosung teilnimmt ". Die UEFA hielt sich also die Möglichkeit offen, auf eine Besserung der Situation zu reagieren. Die trat bislang nicht ein. Der Internationale Sportgerichtshof CAS bestätigte im Februar die Suspendierung aller russischen Teams, die Qualifikation wird ohne Russland beginnen.

Belarus war seit Kriegsbeginn weiterhin in den UEFA-Wettbewerben spielberechtigt, auch wenn aus der europäischen Politik mehrfach Aufrufe kamen, das Team wie das russische auszuschließen. Ihre Heimspiele muss die belarussische Mannschaft allerdings stets ohne Fans auf neutralem Boden ausrichten.

Die UEFA suspendierte Russlands Team, nicht aber das aus Belarus.

Wann gespielt wird

Spieltag Datum 1 23.-25.03.2023 2 26.-28.03.2023 3 16.-17.06.2023 4 19.-20.06.2023 5 07.-09.09.2023 6 10.-12.09.2023 7 12.-14.10.2023 8 15.-17.10.2023 9 16.-18.11.2023 10 19.-21.11.2023 Halbfinale Playoffs 21.03.2024 Endspiele Playoffs 26.03.2024 Endrunde 14.06.-14.07.2024

In den Gruppen wird die Anstoßzeit stets 20.45 Uhr sein, in Ausnahmefällen 18 Uhr. Am Wochenende sollen laut UEFA zudem Spiele auch standardmäßig um 15 Uhr und um 18 Uhr stattfinden.