Auch Borussia Mönchengladbach, Arminia Bielefeld und Fortuna Düsseldorf kündigten an, den Ticketverkauf zu stornieren oder den Vorverkauf zu stoppen. Das also ist die Lage in NRW .

Leere Ränge in Bayern und Baden-Württemberg?

Eigentlich hatte die Politik ja das Ziel ausgegeben, diesmal eine einheitliche Regelung für alle Bundesländer zu finden. Doch das könnte schwierig werden. Was Bund und Länder beschließen, ist nur eine Vereinbarung und kein Gesetz, es ist also nicht bindend. Die Länder können durchaus anders entscheiden, sie haben das in Vergangenheit oft getan, und sie werden es wohl auch jetzt wieder tun.

In Sachsen etwa finden bereits wieder Spiele ohne Zuschauer statt. Und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder sagte am Dienstag: "Bis zum Jahresende sollte man in den Profiligen ohne Zuschauer auskommen." Sollte es dahingehend keine bundesweite Lösung geben, werde Bayern trotzdem diesen Weg gehen.