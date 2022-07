Sieg gegen Norwegen Österreich bejubelt Viertelfinal-Einzug Stand: 15.07.2022 23:43 Uhr

Österreichs Fußballerinnen stehen im Viertelfinale der EM in England. Die Alpenrepublik sicherte sich durch einen 1:0 (1:0)-Sieg in Brighton gegen Norwegen Rang zwei in Gruppe A hinter den Gastgeberinnen.

Von Hanno Bode

Die Auswahl des Österreichischen Fußball-Bundes (ÖFB) trifft nun am kommenden Donnerstag in Brentford (21.07.22, 21 Uhr, MESZ) auf Deutschland, das sich bereits vor seinem dritten Gruppenspiel am Sonnabend (16.07.22, 21 Uhr) gegen Finnland für die Runde der letzten Acht qualifiziert hat. "Gegen Deutschland sind wir ganz klar in der Underdog-Rolle, aber wir werden unser Bestes geben, es den Deutschen so schwer wie möglich zu machen", sagte ÖFB-Teamchefin Irene Fuhrmann.

Norwegen schied hingegen zum zweiten Mal in Folge bereits in der EM-Vorrunde aus. Für den schwedischen Trainer Martin Sjögren, der bei beiden Turnieren auf der Bank des Weltmeisters von 1995 und Olympiasiegers von 2000 saß, könnte die Luft nun dünn werden. "Es ist nicht meine Entscheidung. Natürlich weiß ich, wie das Fußballgeschäft funktioniert. Es ist schwer zu sagen, wie es weitergeht", sagte der 45-Jährige dem norwegischen Fernsehsender "TV 2".

Lise Klaveness, Präsidentin des norwegischen Fußballbundes (Norges Fotballforbund), wollte sich zur Zukunft von Sjögren nicht äußern: "Es ist nicht möglich, dazu jetzt etwas zu sagen."

Österreich klar tonangebend

Österreich war im ersten Abschnitt die klar dominante Mannschaft. Obgleich der Alpenrepublik ein Remis zum Weiterkommen genügte, suchte die Fuhrmann-Elf von Beginn an konsequent den Weg nach vorn. Das war genau das richtige Rezept gegen verunsicherte Norwegerinnen, die das 0:8-Desaster gegen EM-Gastgeber England nicht aus den Kleidern hatten schütteln können. Sinnbildlich für den nervösen norwegischen Auftritt stand in der zwölften Minute Keeperin Guro Pettersen, die einen unplatzierten Schuss von Laura Feiersinger durch ihre Hände flutschen ließ und Fortune hatte, dass der Ball an die Latte prallte.

Dass die 30 Jahre alte Schlussfrau von Vålerenga Oslo im weiteren Spielverlauf die beste Akteurin ihrer Farben war, sagte einiges über die Leistung der Nordeuropäerinnen in Hälfte eins aus.

Billa sorgt für Halbzeit-Führung

Einmal war aber auch Pettersen vor der Pause machtlos, als die Wahl-Frankfurterin Verena Hanshaw butterweich auf die Wahl-Hoffenheimerin Nicole Billa flankte und die 26-Jährige genau die richtige Wahl traf: Sie setzte den Kopfball zur 1:0-Führung ins kurze Eck (37.). Kurz darauf musste sich die Angreiferin einmal kurz schütteln, nachdem sie bei einem Luftduell im Mittelfeld den Ellenbogen einer Norwegerin ins Gesicht bekommen hatte. Doch auch davon ließ sich die Deutschland-Legionärin nicht beeindrucken. Sie war schließlich in ihrer Jugend eine ausgezeichnete Kickboxerin.

Wie angeschlagene Boxerinnen schlichen derweil Norwegens Fußballerinnen in die Kabine. Wenig bis gar nichts an ihrem Auftritt im ersten Durchgang diente dazu, die zweiten 45 Minuten hoffnungsvoll angehen zu können.

Norwegen bemüht, aber lange harmlos

Nach dem Seitenwechsel mühte sich die Sjögren-Mannschaft, Kontrolle über das Spielgeschehen zu gewinnen und Druck auf die Österreicherinnen auszuüben. Doch den Norwegerinnen mangelte es weiter an Kreativität und der letzten Entschlossenheit, um den erneut sehr sicheren Abwehrverbund der ÖFB-Auswahl in Bedrängnis bringen zu können. Österreich blieb das gefährlichere Team und hatte durch die eingewechselte Lisa Makas die große Chance zum 2:0. Keeperin Pettersen verhinderte einen Treffer der Stürmerin, der wohl gleichbedeutend mit der Entscheidung gewesen wäre (72.).

Zinsberger verhindert Ausgleich

So blieb es beim knappsten aller Vorsprünge. Norwegen benötigte zwei Treffer, um ins Viertelfinale einzuziehen. Die Nordeuropäerinnen erspielte sich durch Celin Bizet Ildhusøy (89.) und Ada Hegerberg (90.+2) Möglichkeiten, scheiterten aber jeweils an Keeperin Manuela Zinsberger, die bereits eine Heldin beim Halbfinal-Einzug Österreichs 2017 war. Nun darf die Ballfängerin vom Arsenal WFC auf eine Wiederholung des Märchens hoffen. Voraussetzung dafür: Ein Sieg am kommenden Donnerstag gegen Deutschland...