Wertung im DFB-Pokal bestätigt: Wolfsburg raus, Münster weiter

Richter: Wolfsburg handelte grob fahrlässig

"Die nicht erlaubte Einwechslung eines sechsten Spielers war grob fahrlässig, da dem VfL Wolfsburg alle notwendigen Informationen zum geltenden Fußballrecht zur Verfügung standen" , sagte Achim Späth, der als Vorsitzender des DFB-Bundesgerichts die Sitzung leitete. "Dass die beiden Trainer davon möglicherweise nichts wussten, beruht auf einem gravierenden Organisationsverschulden des Vereins, das kraft geltenden Fußballrechts zu der Spielumwertung führt, die das Sportgericht vorgenommen hat."

DFB lässt Zusatzwechsel in der Verlängerung nicht zu

Durch eine Ausnahmegenehmigung der Regelhüter des International Football Association Board (IFAB) sind wegen der Coronavirus-Pandemie derzeit fünf statt sonst drei Wechsel möglich, wenn die Organisatoren des Wettbewerbs das wünschen. Zudem ist schon seit Jahren ein Zusatzwechsel in der Verlängerung möglich - ebenfalls auf Wunsch des ausrichtenden Verbandes. Der DFB entschied sich bereits in der Saison 2020/21, dass fünf Wechsel möglich sind, aber kein Zusatzwechsel in der Verlängerung.

In den Durchführungsbestimmungen des Deutschen Fußball-Bundes heißt es in Paragraph 31, Absatz 3: "Während des Spiels dürfen fünf Spieler ausgetauscht werden. Eine darüber hinausgehende zusätzliche Auswechslung bei Spielen mit Verlängerung ist nicht zulässig."

DFB-Sportgericht hatte auf einen 2:0-Sieg für Münster entschieden

In dem Pokalspiel zwischen Münster und Wolfsburg stand es 1:1 in der Verlängerung, als der Bundesligist mit Sebastiaan Bornauw und Admir Mehmedi den fünften und sechsten Spieler einwechselte. Münster legte Protest ein, das DFB-Sportgericht sprach dem Klub in der Verhandlung am 16. August einen 2:0-Sieg zu. Demnach hätte Mehmedi nicht mehr eingewechselt werden dürfen.

Wolfsburg legte am 17. August Berufung gegen das Urteil ein. Der Fall ging damit in die nächste Instanz vor das Bundesgericht des DFB - doch das wies die Berufung nun ab.