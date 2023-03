Copa del Rey FC Barcelona gewinnt Clásico bei Real Madrid Stand: 02.03.2023 22:55 Uhr

Der FC Barcelona hat beste Chancen, ins Finale der Copa del Rey einzuziehen. Im Halbfinal-Hinspiel gewannen die Katalanen den Clásico bei Real Madrid durch ein Eigentor.

Für den einzigen Treffer der Partie sorgte am Donnerstagabend (02.03.2023) Madrids Eder Militão in der 26. Minute. Dem Innenverteidiger war dabei aber kein Vorwurf zu machen, denn ein von Torwart Thibaut Courtois abgewehrter Schuss prallte Militão ans Schienbein, von dort sprang der Ball ins Netz.

Der Sieg Barcelonas war verdient und hätte durchaus noch höher ausfallen können. Allerdings hatten auch die Madrilenen, bei denen der deutsche Weltmeister Toni Kroos in der 74. Minute ausgewechselt wurde, einige gute Chancen. Ein früher Treffer von Karim Benzema wurde zurecht wegen einer Abseitsstellung aberkannt.

Auch das einzige Tor des Spiels zählte zunächst nicht, weil Franck Kessié bei dem von Courtois abgewehrten Schuss im Abseits gestanden haben sollte. Der Videoassistent benötigte aber nur kurze Zeit, um zu klären, dass dies nicht der Fall war.

Antonio Rüdiger spielte bei Real Madrid durch, Marc-André ter Stegen zeigte im Tor des FC Barcelona, der ohne den verletzten Stürmer Robert Lewandowski antrat, eine souveräne Leistung,

Zwei weitere Clásico warten

Das Rückspiel in Barcelona wird am 5. April ausgetragen. Zuvor treffen sich beiden Rivalen schon am Sonntag (19.03.2023) an gleicher Stelle zum Duell in der Primera Division. Barcelona hat derzeit als Tabellenführer sieben Punkte Vorsprung auf Real.

Im anderen Halbfinale der Copa del Rey fährt CA Osasuna mit einem 1:0-Vorsprung zum Rückspiel bei Athletic Bilbao.